- Naši hrabri borci nastavljaju da ostvaruju uspeh na jednom od ključnih pravaca, prema gradu Vovčanskui Harkovskom pravcu.
Danas je usklađen rad pripadnika "AHMAT-Zapad" Ministarstva odbrane Ruske Federacije, službenika Odeljenja unutrašnjih poslova Kurčalojevskog rejona pod komandom braće Ismaila i Rustama Agueva, zajedno sa vojnicima 128. brigade Ministarstva odbrane Ruske Federacije. To je donelo novi rezultat - istakao je Kadirov.
Zarobljavanje ukrajinskog vojnika
Kako stoji u njegovoj objavi na Telegramu, u okolini Volčanska "naši borci su zarobili ukrajinskog vojnika Konstantina Grizlova".
- Tokom ispitivanja, on je izjavio da je nasilno mobilisan od strane vojnog komesarijata, bez ikakve pripreme ili prethodnog iskustva poslat direktno na liniju fronta. Gotovo odmah je dospeo u ruke naših boraca - ističe Kadirov.
Iskaz zarobljenog vojnika
Kako tvrdi Kadirov, zarobljeni vojnik je navodno naglasio da "pod uslovima u kojima je bio ostavljen praktično nije imao šansu da preživi i zahvalio se našim borcima što je ostao živ."
Pročitajte još
Zahvalnost komandanata
- Rustam Aguev je izrazio iskrenu zahvalnost svim jedinicama za operativnost, disciplinu i visok nivo međusobne saradnje. Takođe je posebno istakao ogromnu ulogu Regionalnog javnog fonda imena Heroja Rusije Ahmata-Hadži Kadirova, koji svakodnevno pruža sveobuhvatnu podršku našim borcima i daje veliki doprinos ostvarivanju postavljenih zadataka - istakao je čečenski lider.
Situacija na Harkovskom pravcu
Prema njegovim rečima, rad na Harkovskom pravcu nastavlja se sigurno i planski.
- Kada postoje takvi komandiri, takve jedinice i tako snažna podrška, pozitivan rezultat je neizbežan. Zahvaljujem momcima na efikasnoj službi! - zaključio je na kraju Kadirov.
BONUS VIDEO:
(Kurir)