Krsna slava je jedan od najvažnijih stubova srpske duhovne i porodične tradicije, običaj koji traje vekovima i prenosi se s generacije na generaciju. U praksi, međutim, sve češće se postavlja pitanje šta se dešava kada sin napusti roditeljski dom i zasnuje svoju porodicu, kada i kako se vrši predaja slave, i posebno šta ako porodica nema muškog naslednika? Prečasni jerej inž. hadži Željko Jovanović objašnjava kako se običaj pravilno prenosi i pod kojim uslovima ćerka može da nastavi slavljenje porodičnog svetitelja.

Kako se nasleđuje slava

"Slava se nasleđuje onoga trenutka kada sin osnuje svoju porodicu i ako ode iz roditeljskog doma, on će prve godine uzeti jedan deo kolača koji će mu otac predati. To se zove predaja slave i od sledeće godine on će je slaviti u svom domu. Potrebno je, takođe, da obavesti sveštenika koji je zadužen za njegov reon da je on sada tu, na njegovoj teritoriji, i da sada sveštenik treba da dolazi kod njega da sveti vodicu za slavu, Uskrs... Prosto, on sada sa svojom porodicom proslavlja slavu u svom domu, a ako je otac živ, on takođe nastavlja da slavi u svom domu", kaže za Žena.rs prečasni jerej inž. hadži Željko Jovanović.

Ovaj običaj znači da se slava prenosi na sina onda kada on postane domaćin svoje porodice, dok otac i dalje slavi u svom domu. Time se tradicija nastavlja u dve kuće paralelno, a slavska sveća pali se u oba domaćinstva.

Da li ćerka može da nasledi slavu?

Postavlja se i pitanje šta se dešava kada u porodici nema muškog naslednika. Prema rečima sveštenika, odgovor je jasan.

"Ukoliko se desi da domaćin nema muškog naslednika, ćerka može nastaviti da slavi očevu slavu na tom ognjištu zajedno sa svojim suprugom, sa svojom decom, i da ne gase slavu. Tako da ljubav prema svetitelju nikada ne može da bude pogrešna i treba u toj situaciji, po mom mišljenju, ćerka da nastavi da slavi slavu i da na tom ognjištu uvek gori sveća i da se proslavlja svetitelj pa će Gospod na drugi način, eto, preko ćerke poslati unuka koji će preći na dedino imanje da slavi slavu", kaže sveštenik Jovanović.

