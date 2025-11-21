U razgovoru s novinarima tokom leta prošle nedelje, koji je od tada postao viralan, Tramp se nagnuo prema novinarki, pokazao u nju prstom i rekao: "Tiho, tiho, prasice", dok ga je ispitivala o pokojnom osuđenom seksualnom prestupniku DŽefriju Epstajnu i nedavno objavljenom e-mailu u kojem je taj njujorški finansijer tvrdio da je Tramp "znao za devojke".

Upitana u četvrtak o incidentu, portparolka Bele kuće Kerolajn Livit rekla je da su američki birači ponovno izabrali Trampa zbog njegove iskrenosti i da bi novinari trebali da cene njegovu otvorenost u odgovaranju na pitanja.

- On upozorava na lažne vesti kad ih vidi i frustriran je novinarima koji šire lažne informacije. Ali takođe pruža neviđen pristup medijima i odgovara na pitanja gotovo svakodnevno - rekla je Livit tokom brifinga u Beloj kući, ne nudeći nikakve dokaze o lažnim informacijama.

Foto: Profimedia

 

U utorak je u Ovalnom kabinetu Tramp drugu novinarku nazvao "užasnom osobom" nakon što je saudijskog prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, koji je bio u poseti, upitala o ubistvu novinara DŽamala Kašogija i pitala Trampa zašto nije objavio Epstajnove fajlove.

Tramp je u sredu potpisao zakon kojim se Ministarstvu pravosuđa nalaže objavljivanje dokumenata iz dugotrajne istrage o Epstajnu, nakon što se u početku opirao javnom objavljivanju tih dokumenata.

Društvo profesionalnih novinara (SPJ) ove nedelje je osudilo Trampov omalovažavajući jezik prema novinarima, ističući njegovu istoriju korišćenja ponižavajućeg jezika za diskreditovanje žena.

- Niko ne očekuje da će predsednici biti najveći obožavatelji novinara. Ali ne bi se smelo tolerisati napadanje novinarki ponižavajućim uvredama - rekla je izvršna direktorka SPJ-a Karolin Hendri.

