Bivša teniserka Jelena Janković, koja se iz profesionalnog sporta povukla još 2017. godine, od tada se retko može videti u javnosti.

Foto: Antonio Ahel/ATA images

Sada je na mrežama osvanula njena novija fotografija i svi imaju isti komentar - slavna sportiskinja se nije mnogo promenila za sve ove godine.

I dalje izgleda negovano, sveže i nasmejano, ali jedna stvar se ipak promenila – frizura. Svoju nekada dugu, crnu kosu zamenila je modernim pažom.

Inače, bivša teniserka se s mužem Brankom Barćem i ćerkom preselila u Ameriku, gde su sagradli svoju porodićnu oazu.

Foto: ATA images/A. Ahel

Kada je reč o porodičnom domu, luksuzna vila urađena je u mediteranskom stilu, a prostire se na 1.500 kvadrata. Ima osam spavaćih soba, 11 kupatila, bilijar salu, bazen, teretanu, teniski teren, saunu, salu za masažu, bioskop i vinski podrum. Fotke iz svog doma neretko objavljuje na društvenim mrežama, a nedavno je isplivao i snimak ture. Foto: ATA images/A. Ahel

Jelena uživa u luskuzu, a ispred same kuće parkirani su i skupoceni automobili. Foto: Fejsbuk printskrin/Branko Barac

Jelena Janković danas živi daleko od medijskog sveta, i maksimalno je posvećena podizanju deteta i privatnom biznisu, dok u svemu ima podršku supruga. Otkako se porodila, Jelena je promenila način života, o čemu je govorila za medije u Sloveniji, kad se i poslednji put javno oglasila:

- Lepo je u penziji. Već tri godine sam majka, živim mirnim životom. Udaljila sam se od medija, želim da imam privatnost. Kad sam igrala, bilo je drugačije. Biti broj jedan na svetu je najviše što neko u tenisu može da postigne. Sanjala sam to kao dete. Biti najbolji je veliki podvig, dok grend slem može da osvoji i 50. ili 100. teniserka na listi - rekla je ona tada.

(Mondo)

BONUS VIDEO: