Ivana Milenković je uz snimak dodala i motivacionu poruku, ističući da je "opuštanje i istezanje podjednako važno kao i sam trening".

Još jednom je pokazala da neguje zdrav stil života, a njene objave sve češće imaju i edukativni karakter, motivišući pratioce da vode računa o sebi i svom telu.

Mnogi tvrde da je ona jedna od lepših voditeljki javnog servisa, a kako je jednom izjavila vodi računa o zdravom životu i ishrani. Foto: Instagram printskrin/_ivana__milenkovic_

Ujutru uvek prvo popije limunadu, nakon čega sledi zdrav doručak.

- Posle limunade ujutru doručkujem, a omiljena mi je kajgana sa fetom. Ranije sam često pravila hleb samo od uljarica. Potrebno je po 50 grama semenki suncokreta, bundeve, susama i lana. To se samelje, doda se malo maslinovog ulja, vode, sode bikarbone, pa se testo suši u rerni.

