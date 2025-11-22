Marina Visković nije ni slutila da će spot za njenu novu pesmu "Sporedna uloga" izazvati tako veliku pažnju. Nakon scena hapšenja koje su se komentarisale prethodnih dana, na društvenim mrežama pojavile su se informacije da je ekranizacija numere bila u jednoj katoličkoj crkvi.

Na mreži "X" nekoliko korisnika postavilo je pitanje: "Odakle joj pravo da snima spot u crkvi", pa se povela rasprava oko toga da li je trebalo da se na svetom mestu ekranizuje njena nova numera ili ne. Foto: Jutjub printskrin/Marina Viskovic Official

Sporedna uloga je za samo tri dana već u trendingu, a pozitivni komentari na račun ove emotivne balade se samo nižu, no postoje i oni kojima se nije dopalo to što je pevačica snimila spot u crkvi.

"Marina Visković snimila spot u crkvi?! Odakle joj ta ideja i kako je to moguće", napisao je jedan korisnik mreže.

"Odakle Viskovićki pravo da snima u katoličkoj crkvi spot", glasio je naredni Tvit.

Oglasio se i pevačicin tim

Reditelj spota Filip Nadaski odgovorio je na pitanje kako je došlo do snimanja spota u crkvi.

- Spot je sniman u napuštenoj katoličkoj crkvi u Putincima, uz urednu dozvolu ljudi koji upravljaju tim objektom. Proces je jednostavan: objasni se ideja, pošalje se zahtev i, ako je sve u redu, dobija se termin za snimanje - rekao je on za "Blic" i otkrio kako je došao na ideju da spot za "Sporednu ulogu" snima u crkvi. Foto: Jutjub printskrin/Marina Viskovic Official

- Crkvu sam odabrao zbog njenog izgleda i specifične atmosfere koja je bila idealna za vizuelni pravac koji sam želeo. Cilj je bio da spot ima filmski karakter, sa dozom drame koja odgovara energiji pesme.

Na pitanje da li se iznajmljivanje crkve naplaćuje, rekao je:

- Korišćenje ovakvog prostora naplaćuje se u zavisnosti od trajanja snimanja i tipa projekta.

