Više od 300 dece i nastavnika oteto je iz katoličke škole u središnjoj Nigeriji, u jednom od najvećih masovnih zarobljavanja u novijoj istoriji zemlje. Napad se dogodio juče rano ujutro u školi "St. Mary’s" u mestu Papiri, u saveznoj državi Niger.

Kako je saopštila Hrišćanska zajednica Nigerije, ukupno je oteto 303 učenika i 12 nastavnika – znatno više nego što se u početku navodilo. Broj je povećan nakon provere na terenu, a prema tim podacima oteto je gotovo pola ukupnog broja učenika škole. Time je premašen i broj od 276 devojaka otetih u zloglasnoj otmici u Čiboku 2014. godine. Foto: Profimedia

Lokalna policija izvestila je da su naoružani napadači upali u školu oko dva sata ujutru po lokalnom vremenu i odveli decu koja su boravila u internatu. Jedan od roditelja, Dominik Adami, čije ćerke pohađaju školu, ali nisu otete, rekao je za BBC:

- Svi su slomljeni… sve se dogodilo iznenada.

Jedna žena, u suzama, ispričala je da su joj otete nećake stare šest i 13 godina:

- Samo želim da se vrate kući.

Masovne otmice u Nigeriji

Policija je navela da sigurnosne službe pretražuju šumska područja u potrazi za otetima. Prvobitna procena od 215 otetih kasnije je korigovana, a vlasti takođe tvrde da je škola ignorisala nalog o zatvaranju internata nakon upozorenja obaveštajnih službi o povećanom riziku od napada. Škola se nije oglasila o toj optužbi.

Masovne otmice radi otkupnine, koje sprovode kriminalne bande, postale su jedan od najvećih sigurnosnih problema u Nigeriji. Iako je plaćanje otkupnina zabranjeno, to nije zaustavilo talas nasilja. Foto: Profimedia

Takva otmica treća je u samo nedelju dana. U ponedeljak je iz susedne države Kebi oteto više od 20 učenica muslimanske veroispovesti, a u saveznoj državi Kvara napadnuta je i crkva – ubijene su dve osobe, a 38 ih je odvedeno.

Nigerijski predsednik Bola Tinubu odložio je međunarodna putovanja, uključujući odlazak na samit G20 u Južnoj Africi, kako bi se posvetio pogoršanoj sigurnosnoj situaciji. Savezna vlada naredila je zatvaranje više od 40 državnih srednjih škola, a neke su pokrajine zatvorile i osnovne škole.

Nestabilna situacija u zemlji

Rastuća nesigurnost izaziva sve veće nezadovoljstvo građana koji zahtevaju učinkovitiju zaštitu dece i zajednica. Foto: Profimedia

Masovna otmica događa se u trenutku kada su u SAD desni politički akteri, uključujući predsednika SAD Donalda Trampa, optuživali nigerijsku vladu da dopušta sistematski progon hrišćana. Tramp je početkom meseca izjavio da bi "poslao vojnike u Nigeriju naoružane do zuba" ako se nastavi "ubijanje hrišćana". Nigerijska vlada takve optužbe odbacuje kao "grubo iskrivljavanje stvarnosti" te ističe da su mete napada svi koji odbijaju ideologiju ekstremističkih skupina – muslimani, hrišćani i ateisti.

U severoistočnoj Nigeriji džihadističke grupe ratuju s državom već više od deset godina. Organizacije koje prate nasilje upozoravaju da većina žrtava tih skupina jesu muslimani, jer se napadi većinom događaju u pretežno muslimanskim područjima. U središnjoj Nigeriji česti su i sukobi između stočara, uglavnom muslimana, i farmera, većinom hrišćana, koje stručnjaci pripisuju borbi za resurse poput vode i zemlje, a ne religijskim motivima. Foto: Profimedia

Islamistička skupina Boko Haram 2014. otela je 276 devojaka iz škole u Čiboku, što je izazvalo globalnu reakciju i kampanju #BringBackOurGirls u kojoj je sudelovala i tadašnja prva dama SAD Mišel Obama. Deo devojaka uspeo je da pobegne ili je oslobođen, ali oko 100 njih se još uvek vodi kao nestalo.

