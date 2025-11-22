Nakon pada sa bine tokom preliminarne večeri takmičenja za Mis Univerzum 2025 u Tajlandu, stanje takmičarke Mis Jamajke dr Gabrijel Henri ozbiljnije je nego što se isprva mislilo. NJena porodica potvrdila je da ostaje na odeljenju intenzivne nege.

Pojavile su se nove informacije o zdravstvenom stanju predstavnice Jamajke na izboru za Mis Univerzum, 28-godišnje lekarke i aktivistkinje dr Gabrijel Henri. Ona je 19. novembra pala sa bine tokom defilea misica u svečanim haljinama, a porodica je sada potvrdila da je njeno stanje ozbiljno. Snimci koji su se proširili društvenim mrežama prikazuju trenutak kada je, noseći visoke potpetice i narandžastu haljinu, promašila korak i pala sa ivice bine.

#EnCorto| 😱💥 Durante la preliminar de #MissUniverse 2025, 👑🇯🇲 Gabrielle Henry, representante de #Jamaica, terminó en el suelo tras una aparatosa caída por lo que fue llevada del escenario en camilla 🚑 pic.twitter.com/RVknPTX7EV — EL EDÉN MX 2.0 (@eledenmx20) November 19, 2025

Nakon incidenta, medicinsko osoblje odvelo ju je na nosilima, a takmičenje za nju je završeno. Zbog povreda bila je primorana da propusti veliko finale održano 21. novembra, kada je titulu misice odnela predstavnica Meksika.

Odmah nakon pada, misica je prevezena u bolnicu Paolo Rangsit u blizini Bangkoka, a prve izjave organizatora bile su umirujuće. Organizacija Miss Universe Jamajke, kao i vlasnik takmičenja Raul Roka Kantu, koji ju je posetio u bolnici, objavili su da njene povrede nisu opasne po život i da nema slomljenih kostiju.

Međutim, nekoliko dana kasnije, njena porodica, koja je doputovala u Tajland, otkrila je da je klinička slika znatno ozbiljnija, te je podelila sa javnošću nove informacije o njenom zdravstvenom stanju, potvrđujući da je situacija ozbiljna. Najnovije informacije stigle su od njene sestre, koja se zajedno sa njihovom majkom Maurin Henri nalazi pored Gabrijele.

U izjavi koju je prenela organizacija Mis Univerzum Jamajke, misicina serstra otkrila je detalje o njenom stanju:

- Gabi se ne oporavlja onako dobro kako smo se nadali, ali bolnica joj i dalje pruža svu potrebnu negu.

Zbog ozbiljnosti stanja, koje uključuje i povredu glave, medicinski tim odlučio je da Gabrijela mora ostati na odeljenju intenzivne nege najmanje sedam dana. Tamo će biti pod stalnim nadzorom lekara koji će joj pružati specijalizovanu brigu.

U ovim teškim trenucima, organizacija Mis Univerzum Jamajke uputila je apel javnosti, moleći za podršku:

- Iskreno pozivamo Jamajčane kod kuće i širom dijaspore da nastave držati Gabrijele u svojim molitvama - poručili su i posebno zamolili korisnike društvenih mreža da se suzdrže od širenja negativnih komentara, dezinformacija ili nagađanja koje bi mogle izazvati dodatnu bol i stres porodici.

- Naš primarni fokus ostaje na Gabrijelinom oporavku i dobrobiti njenih najmilijih. LJubazno molimo za nastavak saosećanja, osetljivosti i privatnosti dok porodica prolazi kroz ovo izazovno razdoblje - zaključuje se u saopštenju.

(Večernji list)