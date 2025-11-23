Na godišnjicu smrti svog dede DŽona Kenedija, Tatjana Šlosberg je objavila da joj je dijagnostikovana akutna mijeloidna leukemija i da su joj lekari rekli da joj je ostalo manje od godinu dana života.

Tridesetpetogodišnja unuka DŽona Kenedija, a ćerka Kerolajn Kenedi objasnila je da su joj lekari otkrili da boluje od strašne bolesti nakon što se porodila sa svojim drugim detetom u maju 2024. godine. Foto: Profimedia

- Nekoliko sati kasnije, moj lekar je primetio da moja krvna slika izgleda čudno. Normalan broj belih krvnih zrnaca je oko četiri do jedanaest hiljada ćelija po mikrolitru. Moj je bio sto trideset jedna hiljada ćelija po mikrolitru- napisala je.

- Moglo bi biti samo nešto povezano sa trudnoćom i porođajem, rekao je lekar, ili bi mogla biti leukemija - prisetila se Tatjana Šlosberg, dodajući da su joj lekari na kraju dijagnostikovali „retku mutaciju nazvanu Inverzija 3“.

Tatjana je rekla da ne može da bude izlečena standardnom terapijom te da su joj lekari preporučili višemesečnu hemoterapiju i transplantaciju koštane srži. Foto: Profimedia

- Nisam – nisam mogla – da verujem da govore o meni. Preplivala sam milju u bazenu dan ranije, bila sam u devetom mesecu trudnoće. Nisam bila bolesna. Nisam se osećala loše. Zapravo sam bila jedna od najzdravijih osoba koje sam poznavala - otkrila je Tatjana.

- Imala sam sina koga sam volela više od svega i novorođenče o kome sam morala da se brinem - dodala je Šlosberg, koja sa suprugom DŽordžom Moranom ima trogodišnjeg sina i jednogodišnju ćerku.

Nakon što je rodila ćerku, Šlosberg je rekla da je provela pet nedelja u bolnici Kolumbija-Presbiterijan, a kasnije je prebačena u Memorijalnu bolnicu Sloun Ketering radi transplantacije koštane srži. Za hemoterapiju je počela sa lečenjem kod kuće.

Nakon višemesečnog lečenja, u januaru se pridružila kliničkom ispitivanju CAR-T-ćelijske terapije, vrste imunoterapije protiv određenih vrsta raka krvi. Ali, lekari su joj na kraju rekli da se njena prognoza pogoršala.

- DŽordž je učinio sve za mene što je mogao. Razgovarao je sa svim lekarima i ljudima iz osiguranja sa kojima nisam želela da razgovaram; spavao je na podu bolnice - rekla je Šlosberg o svom suprugu, za koga se udala 2017. godine.

(Glossy)

BONUS VIDEO: