U Borgo Virđiliji, gradu blizu Mantove u Italiji, otkriven je neverovatan i šokantan slučaj: 58-godišnji muškarac se godinama prerušavao u svoju pokojnu majku kako bi nastavio da prima njenu penziju.

Prevara je otkrivena kada je muškarac, obučen kao starica, došao u opštinu da zatraži novu ličnu kartu na ime svoje majke, za koju se sada sumnja da je odavno preminula, a njeno telo je pronađeno u porodičnoj kući, u neprepoznatljivom stanju.

Neobični detalji otkrili sve

Gradonačelnik Borgo Virđilije, Frančesko Aporti, opisao je kako je "osamdesetpetogodišnja dama" sporo stigla u opštinu, sa suknjom, šminkom, perikom i nakitom. Ali detalji se nisu poklapali: njen vrat je bio neobično jak, koža na rukama nije izgledala kao kod starije žene, a sitne rupice na bradi su navodno virile ispod teškog tena.

Glas je bio ženski, ali sa povremenim "pukotinama" koje su otkrivale muški ton. Sumnje su počele ranije, kada je policajac primetio neslaganje između izgleda "dame" i informacija u evidenciji, kao i nekoliko neobičnih detalja na njenom licu. Policija je potom pregledala snimke sa nadzornih kamera i otkrila da je osoba došla automobilom iako žena zvanično nije imala vozačku dozvolu.

Provere su takođe pokazale da godinama nije bilo traga o njenom korišćenju zdravstvenog sistema, kontaktu sa lekarom ili društvenoj aktivnosti. Istovremeno, njeni poreski obrasci i prijave imovine su nastavili da se redovno podnose.

Kada je opština ponovo "pozvala" staricu da završi proceduru, njen sin se javio na poziv, obećavajući da će "pronaći način da je dovede". Muškarac se potom pojavio u kancelariji, ponovo prerušen. Ali ovog puta su ga dočekali gradonačelnik i policajac u civilu.

Priznao sve

Nakon kratkog razgovora, odveden je u lokalnu policijsku stanicu, gde je na kraju priznao da je on osoba sa foto-dokumenta i da se predstavlja kao njegova majka. Takođe je pristao na policijski obilazak kuće.

U jednoj od soba pronađeno je telo žene, za koju se veruje da je njegova majka, Gracijela Dal'Oljo, koja očigledno godinama nije viđena u javnosti. Pored penzije, porodica je posedovala nekoliko nekretnina i zemljišta, tako da širi motiv i okolnosti smrti tek treba da budu utvrđeni.

- Ovo je priča o velikoj usamljenosti, ali i o tragediji koja tek treba da bude u potpunosti razjašnjena - rekao je gradonačelnik Aporti, dodajući da će obdukcija utvrditi uzrok smrti.

