Glumica Zlata Numanagić koja na današnji dan slavi 75. rođendan, a iza sebe ima godine borbe sa ozbiljnim tegobama koje su je dovele do drastičnog gubitka kilograma. Prvi znaci bili su, kako kaže, blage i ponavljajuće kiseline.

- Sve je počelo sa malim kiselinama u stomaku, sa želudačnom kiselinom. Kad bih nešto pojela ljuto ili previše hrane, mislila sam da je zato što sam bila pušač - otvorila je dušu glumica.

Odlučila je da ode na detaljan pregled čije su analize dovele do šoka. Hijatus hernija, stara i proširena, verovatno nastala još tokom porođaja, rekli su joj lekari. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Gastroskopijom mi se ustanovila hijatus hernija. Lekar je rekao da je veoma stara ta kila i da je moguće da se dogodila tokom porođaja u trenutku napora - navela je glumica.

Problemi su vremenom postali sve teži, osećala je lupanje srca, otežano disanje, nemogućnost spavanja u ležećem položaju.

- Nisam znala o čemu se radi, počela sam da spavam u sedećem položaju, nisam mogla više ni da ležim - rekla je glumica

Kada je ponovo otišla kod hirurga, usledila je još jedna neprijatna vest. Kila je toliko narasla da je želudac pogurala u jednjak.

- Ponovili smo gastroskopiju i on je rekao da je kila u međuvremenu toliko narasla da je poterala želudac u jednjak - rekla je Numanagić. Foto: Zoran Jovanović Mačak

Oporavak je bio dug i strog. Mesecima je smela da unosi samo bistre tečnosti, bez ijednog čvrstog zalogaja. Izgubila je 18 kilograma. Upravo ta restriktivna ishrana dovela je do ogromne promene.

Na albanskoj rivijeri, gde se oporavljala četiri meseca, kilogrami su se i dalje topili. Kada se vratila kući, njen hirurg se zabrinuo.

- Kada me je hirurg ugledao, prilikom redovne kontrole, poslao me momentalno na skener. Uplašio se da se nešto nije dogodilo ozbiljno sa mnom - rekla je ona.

Zlata je otkrila i da je pre jedanaest godina prošla kroz operaciju dojke, nakon što je mobilni mamograf pokazao zabrinjavajuće uvećanje.

- Odem da se proverim i za šest meseci dobijete kada da dođete na onkologiju… I ja dobijem uvećanje za četiri jedinice u tih šest meseci - rekla je glumica i dodala da je na operaciji utvrđeno da promena nije maligna.

Uprkos zdravstvenim dramama, danas je potpuno stabilna i kaže da joj je fokus samo na njenom unučetu Vuku.

- Svaki slobodan trenutak provodim sa njim… Više ne mislim koliko ću da živim, nego koliko ću da učestvujem u njegovom odrastanju - rekla je glumica.

Zlata tvrdi da posle svega živi mirnije, zahvalnija je nego ikada i, kako kaže, sada se "oseća odlično".

