Funkcioner je na konferenciji za novinare istakao da je o ovom događaju obavešten tek nakon privođenja pevača u policiju. Informaciju su mu preneli ljudi iz njegovog kabineta.

Zatečen situacijom

Naglasio je da nije bio umešan u događaj i da je za detalje saznao naknadno.

- Mislim da ovome ne treba obraćati mnogo pažnje. Zakoni su jasni, pravila su jasna, svi moraju da ih poštuju- izričit je bio Mickoski. Foto: ATA images/A. Ahel

Dodao je da će institucije pažljivo pratiti ponašanje umetnika koji dolaze na radne nastupe u njihovu zemlju, kao i njihovih menadžera.

- Veoma strogo i pažljivo ćemo pratiti ponašanje ove vrste zabavnih umetnika i njihovih menadžera - rekao je premijer.

Podsetimo, pevač Aca Lukas se oglasio i otkrio detalje incidenta. Kako je navela makedonska policija u saopštenju, popularni muzičar nije posedovao potrebnu dozvolu za nastup. Pevač je proveo nekoliko sati u policijskoj stanici, a potom je pušten, uz obećanje da će se situacija razjasniti u narednim danima. Incident je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, a fanovi su masovno stali u njegovu odbranu. Foto: ATA images/A. Ahel

- Pola sata pred kraj nastupa došla je policija, prekinula nastup i tražila da ja pođem sa njima u stanicu. Nisam uhapšen, išao sam svojim autom. U stanici sam dobio informaciju da nastup nije regularan i prijavljen, da ja na neregularan način radim… Mada sam par dana pre nastupa poslao kopiju pasoša, kako to uvek radimo, da bih prijavio nastup. Dakle, prijavljen je, ali možda je inspektor nešto loše uradio, nema veze sa mnom. Svakako sam celu noć ostao (u stanici) dok sudija za prekršaje nije došao - rekao je Lukas i dodao:

- Ovo nije moj prvi nego hiljadu i prvi nastup ikada u Makedoniji. Tamo je publika sjajna, ljudi, i mnogo volim tamo da pevam. Nikada nisam nikakav eksces napravio u Makedoniji - rekao je Lukas i istakao da će preispitati mogućnost da do daljnjeg ne nastupa u Makedoniji. Foto: ATA images/A. Ahel

- Čak nisu smeli da me puste u hotel da spavam, pa ujutru da dođem kod sudije za prekršaje. Nego sam celu noć sedeo sa njima. Policija u Kavdarcima je bila jako korektna, čak su me izvinjavali. Jedan čovek mi je rekao da li mogu da vam se izvinim u ime makedonskog naroda - rekao je Lukas u svom obraćanju na Instagramu.

Zvanično saopštenje policije

Podsetimo, ovim povodom oglasila se i makedonska policija, a zvanično saoptenje prenosimo u celosti.

- Dana 22.11. 2025. u 00:10 časova policijski službenici iz OVR Kavadarci priveli su A.V. 57 iz Republike Srbije. Prilikom sprovođenja akcijske kontrole u ugostiteljskim objektima na području Kavadaraca, od strane policijskih službenika iz OVR Kavadarci odeljenje za kriminalističke poslove priv CVR Veles, inspektora za strance iz Regionalnog centra za granične poslove "Jug" zajedno sa državnim tržišnim inspektoratom incpekscijom rada i upravom za Javne prihode, prilikom izvršene kontrole u ugostiteljskom objektu u Kavadarcima u kojem je on nastupao, utvrđeno je da je nastupao bez potrebne dozvole. Za učinjeni prekršaj protiv njega je Osnovnom sudu Kavadarci podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, kažnjivo po člani 217 stav 1 tačka 2 zakona o strancima. Policija je sprovredena u Osnovni sud Kavadarci u skraćenom postupku gde mu je izrečena novčana kazna.

