- Otišla je LJiljana Jorgovanović, žena čije su reči menjale naše živote. Bila je moj saradnik, oslonac i prijatelj kroz muziku. NJeni stihovi žive i dalje, a sa njima i deo nje. Večno zahvalna na svemu što smo zajedno stvorile - napisala je Lepa Brena.

Jedna od najuspešnijih novinara

LJiljana je bila jedna od najpoznatijih tekstopisaca i novinara. Bila je saradnica pokojne Marine Tucaković, a radila je sa najvećim muzičkim zvezdama u regionu. Foto: Grand printskrin

Od 2014. bila radila je kao novinarka nedeljnika NJuzvik. Poslednjih godina, bila je deo redakcije Kurira sve dok nije otišla u penziju u proleće ove godine.

Biografija

LJiljana Jorgovanović (rođena 1959) je srpski tekstopisac koja je napisala više hit albuma na prostoru bivše Jugoslavije. Poznata je po saradnji sa Cecom, Zdravkom Čolićem, Acom Lukasom, Severinom, Željkom Joksimovićem i DŽejem, između ostalih.

Pre nego što se okrenula folk muzici, sarađivala je sa pop, rok i novotalasnim izvođačima. Ipak, doživela je veliki uspeh pišući pesme zajedno sa svojom čuvenom Marinom Tucaković.

