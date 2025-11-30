Darko je sada progovorio o naslednicima i roditeljstvu i istakao da je dosta pravio grešaka u životu, te da ne bi voleo da neko od njih povuče na njega i ponavlja iste stvari.

"Lorena ima 11 godina i polako ulazi u neki rani pubertet. Aleksej je još mali, ima šest godina. Mada, što kažeš, nisu više mala deca. Već mnogo znaju", kaže Darko.

On je naglasio da je veoma ponosan na svoje naslednike.

"Lorena je jako vaspitano dete. Uvek kažem da sve ide iz kućnog vaspitanja, tako da mislim da apsolutno nećemo ni Ana ni ja imati potrebe za brigu. Znamo kako je Lorena vaspitana, podržaću je kao svaki otac i štiti je, ali mislim da nećemo imati nekih problema. Ona je jako pametna, Ana ju je jako lepo vaspitala. I ona i Danijel, jer živi sa njima. Sve je kako treba. Iskreno bih voleo da sva moja deca budu ono što ja nisam. Bukvalno ono što ja nisam bio, da budu sve kontra od mene", dodaje folker.

Darko i njegova prva supruga imaju sjajan odnos, a pevač je sada otkrio kako im je to uspelo.

"Mnogim ljudima nije jasno i pitaju šta glumimo, kao španska serija. Pa nije, nego smo ostvareni i normalni ljudi, što je danas jako teško i zaista bih svakom poželeo ko je razveden i ko ima ovakvu sličnu situaciju da prepiše i da pogleda kako se mi ponašamo i da to prisvoji."

