U ekskluzivnom privatnom klubu Šel Bej Stiva Vitkofa u Južnoj Floridi, delegacije iz Vašingtona i Kijeva sastale su se za stolom punim ukrajinskog boršča, guste čorbe od cvekle i kupusa, ukrajinskih sarmi od kupusa.

Serviranje ukrajinskih jela viđeno je kao namerni diplomatski gest dok Sjedinjene Države pokušavaju da podstaknu Ukrajinu na kompromis u mirovnim pregovorima sa Rusijom.

Izvor sa direktnim pristupom pregovorima, među kojima su bili američki državni sekretar Marko Rubio, specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Trampov zet DŽared Kušner, rekao je za CNN da su intenzivni pregovori „korak napred“ i „nadogradnja na napretku postignutom u Ženevi“, gde je prošle nedelje održana prva runda razgovora o predlozima SAD za okončanje rata u Ukrajini. Foto: Profimedia

- Bilo bi veoma prerano reći da smo ovde sve finalizovali jer još uvek ima mnogo posla. Ali sastanak je bio veoma fokusiran i najproblematičniji delovi mirovnog predloga su detaljno razmotreni - rekao je izvor za CNN, napominjući da bi početni napredak mogao biti postignut u nekim oblastima.

Ukrajina želi NATO, Rusija je apsolutno protiv

Jedna od najosetljivijih tačaka originalnog američkog mirovnog predloga od 28 tačaka bila je odredba da Ukrajina zvanično odustane od svoje ustavne težnje da se pridruži NATO-u. Rusija zahteva da Ukrajina zvanično odustane od te težnje, ali ukrajinski zvaničnici i dalje odlučno odbijaju.

Ali izvor sada kaže da su pregovarači razgovarali o mogućem scenariju u kojem bi Ukrajini bilo de fakto zabranjeno pridruživanje zapadnom vojnom savezu kroz aranžmane koje bi pojedinačne zemlje NATO-a morale direktno da pregovaraju sa Moskvom.

- Ukrajina neće biti primorana da zvanično, u pravnom smislu, odustane od ove težnje. Ako Sjedinjene Države imaju nešto da se dogovore sa Rusijom bilateralno, ili ako Rusija želi neke garancije od NATO-a multilateralno, onda Ukrajina nije uključena u proces donošenja odluka - objasnio je izvor CNN-a.

Konačna odluka o ovom izuzetno osetljivom kompromisu, koji bi verovatno bio nepopularan u mnogim članicama NATO-a, još nije doneta i, kako izvor naglašava, trebalo bi da je na kraju donese ukrajinski predsednik.

Ovo, međutim, ukazuje da se u nastavku američko-ukrajinskih pregovora razmatraju kreativna rešenja koja bi zaobišla ukrajinske crvene linije.

Prepuštanje teritorije u Donbasu

Još jedno veoma osetljivo pitanje tiče se zahteva Kremlja, koji se pojavio i u predlogu SAD od 28 tačaka, da Ukrajina ustupi teritoriju u Donbasu, delove istočne Ukrajine koje je Rusija anektirala, ali još nije u potpunosti okupirala.

Trampov plan je predlagao da to područje, koje obuhvata pojas jako utvrđenih gradova i mesta ključnih za bezbednost Ukrajine, postane ruska demilitarizovana zona kojom bi Moskva upravljala, ali ne bi smela da raspoređuje vojne snage u njemu.

Izvor sa direktnim uvidom u pregovore rekao je za CNN da se razgovori razvijaju i po ovom pitanju, jednom od najkontroverznijih u celom procesu. Foto: Profimedia

Kako ubediti Kremlj da prihvati ustupke?

- Ideja o predaji kontrole nad ovim područjima Rusiji, što bi značajno oslabilo ukrajinsku odbranu, povećalo mogućnost buduće agresije i ozbiljno smanjilo ukrajinske kapacitete, ne dolazi u obzir - primetio je izvor.

- Ali to ne znači da ne postoje potencijalni načini za očuvanje ustavnih odredbi i zaštitu bezbednosti Ukrajine - nastavio je.

Međutim, izvor nije želeo da otkrije koje se konkretne opcije razmatraju, nazivajući temu „previše osetljivom“.

- Zaista verujem da ako postane javna, mogli bi da unište potencijalno rešenje - upozorio je.

Još jedan problem bi mogao da se pojavi u narednim danima: Kremlj, koji do sada nije pokazao spremnost da odustane od svojih maksimalističkih zahteva za potčinjavanje Ukrajine kao uslova za okončanje rata. Dok američki pregovarači vide mogućnost ukrajinskih ustupaka, sledeći, i veći, izazov može biti ubeđivanje Rusije da ih prihvati.

