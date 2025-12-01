Fotografija Pape koji drži bejzbol palicu u avionu postala je internet senzacija i neiscrpan izvor inspiracije za memove.

Brojni trenuci su zabeleženi tokom leta - od razgovora sa pilotima do zamišljenog pogleda kroz prozor, ali trenutak u kojem je Papi predata palica pokrenuo je lavinu duhovitih komentara i montaža na društvenim mrežama.

First Pope in history to hold a baseball bat inside an airplane pic.twitter.com/vgc7O9NH8c — cassie 🇻🇦 (@CatholicCassie) November 28, 2025

LJudi na "Iksu" su ubrzo počeli da dodaju sopstvene natpise fotografiji, od kojih su neki urnebesni.

"Gospod oprošta, ja ne"

"Stjuardesa je rekla da spustiš laptop, druže“, „Mislim da si na mom mestu" "Gospod oprašta, ja ne opraštam, prestani da udaraš moje sedište, molim te“ i „Prestani da se naslanjaš na sedište", su neki od memova.

„Nećeš staviti ranac u gornji pretinac“, „Čikaški papa koristi lokalne taktike mafije da preobrati vernike, oko 2025. godine.“ „Šta sam ti rekao o stavljanju bosih nogu na moj naslon za ruke?“, „Samo napred. Pevaj Mariju, jesi li znao. Izazivam te“ i „Malo ćemo popričati o naslonu sedišta u krilo osobe koja sedi iza tebe“, pisali su na "Iksu".

Thou shalt not put their backpack in the overhead bin https://t.co/CNUriS8F7s — Carolyn Zacharias (@heycarolynz) November 30, 2025

„Mogao bih te samo prebiti, niko ti ne bi verovao“, „Muka mi je od ovih prokletih zmija u ovom prokletom avionu!“ i „Imati američkog papu je neverovatan mem sadržaj“, neki su od komentara.