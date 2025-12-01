Nikola Rokvić se sada oglasio i rekao da se zakazani nastup u Splitu, koji je trebalo da bude 06.12. ipak neće održati.

- Nažalost, zbog neispunjavanja odredbi ugovora, nastup je otkazan. Vidimo se u Splitu nekom drugom prilikom - napisao je on na Instagramu.

Nikola Rokvić došao na nastup mesec dana ranije

Nikola Rokvić je priznao da se ne snalazi dobro sa datumima, pa je tako jednom prilikom otišao čak mesec dana ranije na nastup.

- Inače kad smo kod datuma i nastupa, jednom sam došao mesec dana ranije na nastup u Široki Brijeg. Na 50 km od Širokog zovem domaćina, da se našalim: "U koliko je sati sutra proslava, evo mene u Švajcarskoj"...očekujući da će čovek od muke reći kako sutra, danas je, domaćin kaže: "Nikola, šta sutra, pa proslava je idući mesec". Nije nam bilo teško da i taj dan proslavimo život" - napisao je Nikola.

Podsetimo, Nikola je nedavno bio sa poznatim kolegama u kafanu, a došao je kako bi podržao glumca Enisa Bešlagića koji je imao stand up nastup.

Među njima su bili Filip Živojinović, Mirza Selimović, glumac Ivan Bosiljčić, a Enis je na Instagramu objavio njihovu zajedničku fotografiju koja je nastala u jednoj kafani.

- Bilo je sinoć predivno u Beogradu, a pogotovo kad te mnoge kolege i prijatelji dođu podržati i podeliti tu emociju koja nas sve spaja i hrani nam dušu a zove se ljubav. Svi koji svu došli da me podrže su deo ove naše zajedničke misije koja nas spaja u jedno jer nam nije svejedno… Zato imamo prvo pokazati i ovu stranu našeg zajedništva sa onim koji nas sve spaja. Hvala vam moji što ste srcem uz mene - napisao je Enes.

