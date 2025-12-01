Pojavio se snimak stravične saobraćajne nesreće koja se dogodila prošle nedelje u Šmartinskoj ulici u LJubljani. Scena snimljena kamerom izgleda zastrašujuće i prikazuje automobil kako velikom brzinom prelazi trotoar i udara u drugo vozilo koje stoji ispred semafora na raskrsnici. Od siline udarca, oba vozila su završila na krovu.

Nesreću je, piše 24ur, prošle srede izazvao vozač (18) koji je bežao od policije na ljubljanskoj obilaznici, a zatim se zakucao u drugi automobil.

Vozači oba automobila i još jedan putnik zadobili su povrede, a počinilac je, kako se vidi na snimku, izašao iz automobila i nastavio da beži.

Policija je kasnije pronašla osamnaestogodišnjaka, a tokom postupka utvrđeno je da nije posedovao važeću vozačku dozvolu i da je tokom bekstva bacio vrećicu i čarapu u kojima se nalazilo skoro 60 paketića kokaina i heroina. Kod osumnjičenog je pronađeno i više od 3.000 evra, a oduzeto mu je i lično vozilo.

Nadležni sud je izdao nalog za pretres vozila i prebivališta uhapšenog, a tamo su pronađeni paketići heroina i kanabisa i pribor za ilegalnu trgovinu drogom, piše 24ur.

(Jutarnji list)

