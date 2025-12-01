Snežana koja je progovorila o vaspitanju svojih unuka, kaže da joj je bilo izuzetno teško da se izvuče iz kandži ogromne tuge i bola nakon smrti supruga koji je preminuo 2013. godine.

- Četiri godine mi je bilo potrebno da dođem sebi nakon suprugove smrti. Kada s nekim provedete godine i decenije, sasvim je normalno da patite i da vam nedostaje. Bilo mi je izuzetno teško, ali su me porodica i dragi ljudi vratili u život. Pokojni Milutin Mrkonjić, koji je bio izuzetno veliki boem i prijatelj, nagovorio me je da se vratim na scenu i napravim solistički koncert. Rekao mi je da bi moj Sloba to voleo i da bi bio ponosan - kazala je članica žirija "Zvezda Granda" i osvrnula se na odnos s ginekologom Vanjom Miloševićem, koji joj je nakon gubitka supruga vratio veru u ljubav.

- Vanja se nedavno vratio iz Australije, gde je bio u poseti ćerki, koja se porodila. Bilo mi je neobično što nije tu. Nedostajao mi je uveče, ali i ujutru, jer sam navikla da jutarnju kafu popijemo zajedno. Ipak, bavila sam se svojim obavezama i moram da priznam da mi je vreme brzo prošlo. Zajedno smo već devet godina, a iako mi je ogromna podrška, nikada se nije mešao u moju karijeru. Jedino kaže da mi se divi jer izdržavam izuzetno naporan tempo i stalno nastupam i snimam emisije.

Inače, pevačica je snimila svoje scene za dokumentarni film o životu Saše Popovića, a bolne uspomene sve vreme su navirale.

