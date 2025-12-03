Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger, na korak su do okončanja braka. Kako piše "BILD", bivša teniserka je u novembru podnela zahtev za razvod u Opštinskom sudu u Minhenu, odeljenju za porodične sporove.
Kraj ljubavne bajke
LJubav između Ane i Bastijana počela je kao na filmu. Srelu su se u NJujorku 2014. godine, a svoju vezu ozvaničili su u javnosti 2015. godine.
Devet godina nakon bajkovitog venčanja u Veneciji i trojice sinova, njihov ljubavna priča došla je do kraja.
Dok je Bastijan kao fudbalski analitičar konstantno bio u javnosti, Ana je birala mir. Svoje vreme, uz podršku roditelja, posvetila je porodici i selektivnim poslovnim projektima. Kao snažna i samouverena žena, Ana Ivanović nikada javno nije komentarisala suprugovu neveru. Sada, izveštava "BILD", spremna je da nastavi dalje: životna priča ide dalje - bez Bastijana Švajnštajgera
Par je pred kamerama prikazivao idiličan život, dok se, kako se navodi, iza zatvorenih vrata njihov brak raspadao.
U Palma de Majorki, gde Ana živi sa sinovima, podnela je i tužbu za izdržavanje dece, saznaje "BILD" iz pravosudnih krugova.
Prve fotografije Bastijana sa novom devojkom pojavile su se u junu 2025.
Švajnštajgerova vanbračna afera navodno je počela 2024. godine. Prve fotografije sa novom devojkom pojavile su se u junu 2025. - par je viđen kako se ljubi na javnoj plaži na Majorki.
Žena koja je viđena sa Bastijanom je iz Bugarske i sama ima dva sina. NJih su upoznali u školi koju pohađaju sinovi Ane i Bastijana.
Zvanično obrazloženje
Dana 22. jula 2025., Ana je preko svog advokata navela kao razlog razvoda "nepremostive razlike", piše "BILD".
LJubavna bajka koja je dirnula mnoge sada dobija neočekivan kraj.
(Hello)