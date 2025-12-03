Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger, na korak su do okončanja braka. Kako piše "BILD", bivša teniserka je u novembru podnela zahtev za razvod u Opštinskom sudu u Minhenu, odeljenju za porodične sporove.

Kraj ljubavne bajke

LJubav između Ane i Bastijana počela je kao na filmu. Srelu su se u NJujorku 2014. godine, a svoju vezu ozvaničili su u javnosti 2015. godine. Foto: Profimedia

Devet godina nakon bajkovitog venčanja u Veneciji i trojice sinova, njihov ljubavna priča došla je do kraja.

Dok je Bastijan kao fudbalski analitičar konstantno bio u javnosti, Ana je birala mir. Svoje vreme, uz podršku roditelja, posvetila je porodici i selektivnim poslovnim projektima. Kao snažna i samouverena žena, Ana Ivanović nikada javno nije komentarisala suprugovu neveru. Sada, izveštava "BILD", spremna je da nastavi dalje: životna priča ide dalje - bez Bastijana Švajnštajgera

Par je pred kamerama prikazivao idiličan život, dok se, kako se navodi, iza zatvorenih vrata njihov brak raspadao.

U Palma de Majorki, gde Ana živi sa sinovima, podnela je i tužbu za izdržavanje dece, saznaje "BILD" iz pravosudnih krugova.

Prve fotografije Bastijana sa novom devojkom pojavile su se u junu 2025.

Švajnštajgerova vanbračna afera navodno je počela 2024. godine. Prve fotografije sa novom devojkom pojavile su se u junu 2025. - par je viđen kako se ljubi na javnoj plaži na Majorki.

Žena koja je viđena sa Bastijanom je iz Bugarske i sama ima dva sina. NJih su upoznali u školi koju pohađaju sinovi Ane i Bastijana. Foto: Profimedia

Zvanično obrazloženje

Dana 22. jula 2025., Ana je preko svog advokata navela kao razlog razvoda "nepremostive razlike", piše "BILD".

LJubavna bajka koja je dirnula mnoge sada dobija neočekivan kraj.

(Hello)

