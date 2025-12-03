Pevačica Ivana Pavković, koja godinama živi u bračnoj idili sa kolegom Petrom Mitićem, sa kojim ima tri sina, šokirala je priznanjem da je jedna koleginica htela da joj uništi brak.

Ivana i Petar su zajedno gostovali u "Amidži šou", a tom prilikom pevačica je otvorila dušu o njihovom odnosu i otkrila šokantan detalj o koleginici.

- Otkrij ime koleginice za koju si izjavila da je htela da ti uništi brak - glasilo je pitanje voditelja šoua. Foto: ATA images/M. P.

- Daj da jednom... Da, bila je jedna koleginica koja me je navukla na neku priču, navukla me je da se on zaljubio i tako neke priče, to je bilo baš davno. Ne bih da pominjem njeno ime, ne bih da produbljujem tu temu - rekla je Ivana.

Ivana Pavković i Petar Mitić su vezu, koju su započeli takmičenjem u "Zvezdama Granda", krunisali brakom u kom su dobili tri sina. Oni su otkrili i da žele ćerku, a veliku pomoć oko dece imaju od roditelja. Foto: ATA images

- Bolna mi je tema, jer vidim da su ženska deca više vezana za očeve. Naši sinovi su samo: "Mama, mama, mama". Polazim od sebe, majka mi je bila na prvom mestu u odrastanju. Čak i "kradem" sinove da se mazim sa njima kad Ivana nije tu. Što se mene tiče, spreman sam za još jedno dete, ali Ivanu ćemo da pitamo - rekao je Petar, a Ivana je dodala da imaju veliku pomoć od najbližih.

- Neka su živi i zdravi, svi nam pomažu, imam divnu svekrvu, a pomaže nam i jedna žena koju smo zavoleli kao da nam je rod. Deca su opuštena s njom i ne brinemo kada ih ona čuva. Razgovor sa njom je bio vrlo detaljan, bili smo skeptični, ali se nijednog trenutka ne kajemo. Dobro je da, čim mi uđemo u stan, njih Gaga više ne interesuje.

(Grand)

BONUS VIDEO: