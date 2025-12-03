Peruanski predsednički kandidat Rafael Belaunde preživeo je atentat u utorak, nakon što je napadut od strane naoružanih ljudi dok se kretao u automobilu južno od prestonice Lime, ​​saopštila je policija.

Naoružani ljudi na motociklu ispalili su nekoliko hitaca na terenac koji je vozio 50-godišnji političar. Foto: Iks/@DailyNewsJustIn

Meci su razbili prednji prozor, ostavljajući Belaundeu mrlje od krvi na licu i košulji od posekotina nastalih razbijenim staklom, prema TV snimcima.

U saopštenju na "Iksu", policija je saopštila da Belaunde nije teško povređen u napadu u gradu Sero Azul, oko 130 kilometara južno od Lime.

- Pucano je na vozilo i na njega - rekao je novinarima šef policije Oskar Ariola, dodajući da je Belaunde vozio automobil. Nije jasno da li je bio sam u automobilu.

🇵🇪 The vehicle of presidential pre-candidate Rafael Belaúnde Llosa was shot at in Cerro Azul, Cañete, in Peru. The car was hit several times, but he escaped unharmed and has already filed a police report. Rafael is a Liberal Right candidate. pic.twitter.com/aVXkCzT20b — The Daily News (@DailyNewsJustIn) December 2, 2025

Policija je ranije saopštila da je bio vozač, a Belaunde kao suvozač. Pedro Kateriano, član Belaundove stranke Libertad Popular (Narodna sloboda), rekao je za RPP radio da je ciljani političar "nepovređen, a da kriminalci nisu postigli svoj cilj".

Belaunde, bivši ministar energetike i unuk bivšeg predsednika Fernanda Belaundea, koji je bio na vlasti u dva mandata, rekao je policiji da nije dobio nikakve pretnje.

"Loš početak"

Predsednik peruanskog izbornog suda, Roberto Burneo, osudio je napad i pozvao vladu da pojača bezbednost pre izbora zakazanih za 12. april sledeće godine.

Belaunde nije među prvim favoritima u anketama koje trenutno favorizuju bivšeg gradonačelnika Lime Rafaela Lopeza Aliagu i Keiko Fudžimori, ćerku pokojnog bivšeg predsednika Alberta Fudžimorija.

Kateriano je opisao napad kao "loš početak kampanje" u vreme kada je Peru zahvaćen porastom korupcije i organizovanog kriminala, što je dovelo do protesta koje predvode demonstranti generacije "Z", a na kojima su desetine povređene, a najmanje jedna osoba je poginula.

Talas iznude odneo je desetine života, posebno vozača autobusa, od kojih su neki upucani za volanom ako njihove kompanije odbiju da plate novac za zaštitu. Foto: Jutjub printskrin/RPP Noticias

Stručnjaci kažu da je ova praksa uzela maha usred visokog nivoa siromaštva i nezaposlenosti nakon pandemije, političke nestabilnosti nakon svrgavanja predsednika Pedra Kastilja 2022. godine i uspona bandi u zemlji poput venecuelanske "Tren de Aragua".

Od početka godine, 56 vozača autobusa je ubijeno, prema podacima javnog tužilaštva.

(Kurir/Hindu)

BONUS VIDEO: