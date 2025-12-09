Aleksandar Sofronijević i doktorka Kosana Stišović venčali su se prošle godine i uskoro će postati roditelji, a harmonikaš je nedavno otkrio nepoznate detalje iz života.

Priznao je da ga je jedna devojka prevarila, a za izdaju je saznao kada joj je pronašao poruke u telefonu.

- Kada sam bio mlađi jedna devojka me je prevarila, to je bilo 2005. godine, baš davno, ali me je naučilo da stvari nisu onakve kako izgledaju. U telefonu su bile neke gluposti, dopisivanje sa nekim momkom, sve sam to povezao i na kraju sam bio u pravu. Pitao sam je na šta to liči. Nisam ja tip koji se svađa, možemo da teramo dok je lepo, tako je najbolje i u životu. Takav sam i u poslu - rekao je Sofronijević za beogradske medije. Foto: ATA images

Otkrio detalje svadbe

Inače, Aca je jednom prilikom govorio o venčanju sa doktorkom i tom prilikom istakao da je sve bilo veoma emotivno.

- Mnogo je bilo emotivno, posebno kad smo došli po mladu. To je meni nekako najjači utisak ostavilo kao i onaj deo crkvenog venčanja u hramu Svetog Save. A posle veselje kao veselje, standardno. Svi su tu došli da se lepo provedu i imali smo odličan izbor muzike. Fantastičan orkestar Filipa Miladinovića, Zvonko Bogdan kao zvezda večeri, sjajno. Tu je bio i gudački kvartet koji je svirao na početku i gospon Tamburaši. Baš sam se dobro proveo, a i mlada, što je i bio cilj. I gosti koji uvek sede su bili na nogama - rekao je harmonikaš tada.

