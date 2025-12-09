Mnogi fanovi širom regiona komentarisali su da je možda došlo vreme da se Malovčić povuče iz javnog života, a taj stav javno je podržao i njegov kolega iz grupe “Južni vetar”, Mile Kitić.

Kitić je za Republiku potvrdio da je zdravstveno stanje njegovog dugogodišnjeg prijatelja zaista ozbiljno: 

- Šemsa i Kemal Malovčić su moji dragi prijatelji. Kemal je u lošem stanju, njegove pesme postaju sve zahtevnije, a glas više nije u stanju da izdrži te napore. Šemsa se takođe bori. Ako se i ja nađem u takvoj situaciji, povući ću se sa scene. Čim izađem na binu i shvatim da više ne mogu da izdržim, odmah ću stati - rekao je Kitić.

 

 

Snimci Malovčića izazvali su veliki broj reakcija, od podrške do tuge, a fanovi se nadaju da će pevač dobiti adekvatnu negu i podršku najbližih.

(Republika)

