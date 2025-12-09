U vezi saobraćajne nesreće koja se dogodila 23. novembra, a tela stradalih Ane Radović (20) i Aleksandra Masalušića (37) u smrskanom automobilu pronađena tri dana kasnije, oglasilo se i Osnovno javno tužilaštvo u Čačku.

Između ostalog kažu da "audi SQ" u betonsku rupu pored magistralnog puta Čačak - Požega nije sleteo usled udarca u drugo vozilo. Foto: V. Ilić

Podsećamo, Ana Radović je kobnog dana, u nedelju, krenula je sa Zlatibora, gde živi, u Beograd kako bi platila ispite na Pravnom fakultetu. Sa Zlatibora je povezao Aleksandar Masalušić, a poslednji telefonski razgovor je tog dana imala sa bratom oko 18.45 časova, od kada joj se gubi svaki trag. Dan kasnije roditelji su prijavili njen nestanak, a u utorak je prijavljen i nestanak Masalušića. Spasioci su više dana pretraživali jezuro Međuvršje, korito i priobalje Zapadne Morave, kao i predeo Ovčarsko-kablarske klisure. Automobil su u betonskoj rupi pored puta pronašli meštani Međuvršja.

Veštačenje

- Preduzetom radnjom veštačenja vozila marke "audi" konstatovano je da se sa velikom verovatnoćom može tvrditi da silazak vozila van kolovoza nije posledica tehničke neispravnosti. Na vozilu su bili zimski pneumatici propisane dubine šare. Na bazi pregleda svih oštećenja na vozilu isključena je mogućnost kontakta ovog vozila sa nekim drugim vozilom pre napuštanja kolovoza ili kontakta sa metalnom zaštitnom ogradom - navodi se u saopštenju OJT u Čačku.

Kako smo ranije izveštavali, na satelitskim snimcima koje su istražni organi nakon tragedije pregledali, takođe se vidi da automobil zaštitnu ogradu nije ni dotakao. Umesto da u krivini savije ulevo, "audi SQ" je nekoliko desetina metara ranije ušao u pojas između ograde i obale brda, nastavio pravo i direktno se zakucao u betonski zid betonske rupe. Foto: Društvene mreže

Iz OJT nisu dostavili odgovore na moguće uzroke ove nesreće, kao ni druge detalje o kojima se prethodnih dana u javnosti spekulisalo. Razlog je što istraga još uvek traje.

- OJT preduzima dalje radnje u pravcu prikupljanja svih dokaza neophodnih za utvrđivanje svih okolnosti pod kojima se predmetni događaj desio - potučuju iz Tužilaštva.

Inače, Ana Radović i Aleksandar Masalušić zajedno su kobnog dana sa Zlatibora krenuli za Beograd.

- Ana je u Beogradu studirala, a Aleksandar koji je rodom iz Priboja, živeo je u prestonici. On je, inače, tog vikenda bio na Zlatiboru, a navodno se družio sa sinovima Nebojše Stojkovića Stojketa, nekadašnjeg vođe rakovačkog klana. Pričalo se i da je Masalušić bio Stojketov telohranitelj - kaže izvor.

(Kurir)

