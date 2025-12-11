Generalni sekretar NATO-a Mark Rute danas je pozvao saveznike da pojačaju odbrambene napore kako bi sprečili rat koji bi, kako tvrdi, Rusija mogla da pokrene, "rat kakav su naši dedovi i pradedovi doživeli".

Foto: Profimedia

Govoreći u Berlinu, Rute je naglasio da previše članica vojnog saveza ne oseća hitnost ruske pretnje u Evropi i da moraju brzo povećati izdatke i proizvodnju za odbranu kako bi sprečili sukob razmera prošlih vekova.

„Mi smo sledeća meta Rusije“

- Mi smo sledeća meta Rusije. Bojim se da su mnogi previše samozadovoljni. Previše njih ne oseća hitnost. I previše njih veruje da je vreme na našoj strani. Nije. Vreme je za delovanje - rekao je Rute.

Dodao je da je "sukob pred našim vratima. Rusija je vratila rat u Evropu. I moramo biti spremni".

Foto: Shutterstock

Rute je upozorio da bi Rusija mogla biti spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u roku od pet godina.