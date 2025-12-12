Zdravko Čolić ima toliko zavidnu i uspešnu karijeru da može da bira da li će, gde će i za koliko novca će da peva. Svoj mir i svoj san ne želi da remeti, pa one nastupe koji počinju kasno u noć, ne prihvata.

Iako je u svoju kasu mogao da inkasira 50.000 evra, to ne bi mnogo promenilo stanje na njegovom bankovnom računu.

- Čolu su zvali nedavno da peva u Crnoj Gori, ali on je odbio. Nudili su mu 50.000 evra, koliko i košta njegov nastup, ali on nije prihvatio. NJemu ne odgovara da započne nastup u 1:30h. NJemu tih 50.000 evra neće mnogo poremetiti stanje na bankovnom računu čim je mogao da ne prihvati ovu ponudu. Što bi se reko, ima se, može se. Inače, ovde se priča da gazde kluba ne odustaju i da se nadaju da će ipak uspeti da nađu neki kompromis sa Čolom, da bi on do kraja sezone nastupao kod njih. Ranijih godina je prihvatao ponude, ali ove godine je to promenio - rekao je ranije izvor za "Kurir".

Čola svoj minut "debelo" naplaćuje, ali za razliku od kolega nema specijalne uslove, već samo par zahteva. Kada su privatne proslave u pitanju Zdravko traži da da bina bude uzdignuta od poda kako mu gosti ne bi prilazili previše blizu dok peva, da nema naručivanja pesama i fotografisanja sa gostima.

