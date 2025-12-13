Kao što svakom može da se desi, tako se desilo i Jeleni Karleuši da je izgubila telefon kada je bila na reviji u Parizu, koji nikada kasnije nije pronađen.

Kako kaže Jelena u svom obraćanju, preplakala je celu noć u hotelu zbog te situacije.

- Ispričaću vam jednu lepu anegdotu, kad sam radila fešn vik u Parizu, imala sam u tom momentu neki stari ajfon i prijatelji su me jako dugo nagovarali da ga zamenim za novi model, zato što se moj raspadao i desio se jedan peh na reviji, u samom onom haosu ja sam izgubila telefon i preplakala sam celu tu noć u hotelskoj sobi u Parizu zato što nisam mogla da vidim ni slike, ni snimke, ni komentare...

 

Iako je sve ljude na reviji angažovala da joj nađu telefon, ipak nisu uspeli.

- Oni su mi davali svoje telefone da čitam sa njihovih, ali sam želela sa mog. Nisam mogla da nađem telefon, sve smo pretražili, prevrnuli... Maltetirala sam dizajnere tamo i modele i publiku, tako da mene samo viša sila može da natera da prebacim podatke.

