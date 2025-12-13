Pevačica Slađa Alegro (46) nije previše aktivna na društvenim mrežama, a sada je podelila snimak u opuštenom izdanju i oduševila pratioce. Ona se snimala u svom domu bez trunke šminke.

Slađa je kosu pokupila u rep, na sebi je imala majicu na bretele, a na licu nije imala trunku šminke. Mnogi su pozdravili ovaj njen postupak i komentarisali da u petoj deceniji ima jako malo bora.

Podsetimo, Slađa je jednom prilikom ispričala da joj je Svetlana Ceca Ražnatović bila ogromna podrška kada joj je to bilo najpotrebnije.

Ona je otkrila da je njihovo prijateljstvo počelo nakon što ju je Ceca pozvala da sa svojim bendom peva u njenoj vili na Dedinju. Slađa je 2014. godine ostala bez krova nad glavom kada su poplave u Obrenovcu uništile njen dom, a Ceca joj je ponudila da dođe kod nje.

- Ceca me je zvala stalno, i dok mi se praznila baterija rekla mi je da dođem kod nje sa porodicom i sestrom da živim - rekla je tada Slađa.

O vantelesnoj oplodnji

Slađa je nedavno govorila o zdravstvenim problemima i potomstvu.

- Nisam išla na VTO! LJudi misle da sam imala problem sa začećem i da sam išla na vantelesnu oplodnju, pogrešno su razumeli. Rekla sam samo da me je prijateljica, Seka, poslala na klinku koja se bavi VTO i rizičnim trudnoćama. Mogla sam da zatrudnim, ali sam imala problem da iznesem trudnoću - priznala je pevačica.

