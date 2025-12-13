-Tvoje pesme ostaće zauvek sa nama. Dao si ogroman doprinos očuvanju tradicionalne romske muzike, a istovremeno si stvarao nove, savremene melodije i tekstove koji će trajati. Bio si jedan od najboljih glasova koje sam ikada čuo i tvoja muzika će uvek imati mesto u našim srcima. Počivaj u miru – oglasio se Steva Nikolić za "Grand".

Ko je bio Bora Mercedes?

Bora Mercedes preminuo je 59. godini u Beču, gde je decenijama živeo i radio.

Pevač je u šouu „Nikad nije kasno“ osvojio srca publike svojim glasom, ali i duhovitošću. On je u emisiji rekao da je bio primoran da počne da radi kao taksista, a iako je davno snimio album nije uspeo da ostvari pevačku karijeru.

Borivoje Jovanović, poznatiji kao Bora Mercedes, rođen je 1. marta 1966. godine u Staroj Pazovi.

