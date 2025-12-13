Vozač automobila marke "huavei" uspeo je da prevari ženu koja je čuvala mesto za svog muža, i to na vrlo lukav način.

Svestan da trubljenje neće baš puno pomoći, taj muškarac ostavio je automobil ispred "njenog mesta" s jasnim ciljem da je namami i na trenutak odvuče.

Jednom kada se pomerila i pošla za njim, automobil je sam zauzeo željeno mesto jer je domišljati junak sa snimka prethodno uključio takozvani APS, odnosno automatski sistem za parkiranje koji se, verovatno poslužio senzorima i kamerama.

Gospođa je na kraju ostala poprilično zbunjena kada je shvatila da je poražena, dok se muškarac s viralnog snimka udaljio sa osmehom na licu.

