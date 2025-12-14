Ružica Sokić, jedna od najpopularnijih diva našeg glumišta, preminula je 2013. godine i sahranjena je u Aleji zaslužnih građana u Beogradu u prisustvu brojnih kolega.

Za Ružicom je najviše patio njen suprug, Miroslav Lukić, s kojim je 30 godina bila u srećnom braku. On je preminuo 2022, u 91. godini.

Par je dugo uživao u skladu, dece nisu imali, a Ružica nikad nije krila razlog.

Foto: D. Mišić

 

 

Kako su domaći mediji pisali pre nekoliko godina, glumica se majčinstva odrekla iz želje da bude slobodna.

Pročitajte još

Zašto se najlepša jugoslovenska glumica ZAMONAŠILA?

Zašto se najlepša jugoslovenska glumica ZAMONAŠILA?

09:13

FATALNA PLAVUŠA: Ova poznata glumica je ćerka Jelene Tinske

FATALNA PLAVUŠA: Ova poznata glumica je ćerka Jelene Tinske

10:47

DOŠAO JE KRAJ! Mirka se oglasila: "Završeno je..."

DOŠAO JE KRAJ! Mirka se oglasila: "Završeno je..."

08:59

ZABORAVLJENA OD SVIH: LJubila Tita, a sada živi u nemaštini

ZABORAVLJENA OD SVIH: LJubila Tita, a sada živi u nemaštini

07:40

Rođena je 14. decembra 1934. godine u Bregalničkoj ulici broj 244 u Beogradu, od majke Vukosave i oca Petra Sokića, uglednog trgovca i suvlasnika lista Pravda.

Već od detinjstva suočavala se sa nedaćama. Nakon okupacije zemlje od strane Nemačke, Ružičin otac bio je osuđen na smrt, ali je ipak oslobođen i uspeo je da se vrati u Beograd, gde su mu ipak oduzeta sva građanska prava.

Glumica je više puta isticala da je ovaj period detinjstva za nju bio tragičan, i da agonijama kroz koje je njena porodica prolazila tih godina nije bilo kraja.

- Kada je došlo oslobođenje, bilo je stvarno strašno, tako da mi je taj period detinjstva bio tragičan. Tata ništa nije radio, nije mogao da se zaposli. U trosoban stan ubacili su nam porodicu nekog frizera jer je to bila ruska formula stanovanja - ispričala je Ružica u intervjuu za Story 2006. godine.

Foto: N.Fifić

 

 

- Ti ljudi iz sela Rušnja maltretirali su nas, naročito mog oca, koji je zbog verbalnog delikta bio prokažen i zatvaran. Čak su i mene saslušavali, ali nisam dozvolila da mržnja nikne u mom biću. Nikoga ne mrzim, pa ni te ljude koji su mi uništili život - istakla je glumica jednom prilikom.

ČIKAGO BULSI SE JAVILI ZBOG ZVEZDE I PARTIZANA: NBA velikan imao poruku nakon "večitog derbija" (FOTO/VIDEO)
Sport

ČIKAGO BULSI SE JAVILI ZBOG ZVEZDE I PARTIZANA: NBA velikan imao poruku nakon "večitog derbija" (FOTO/VIDEO)

HIT NAD HITOVIMA! Borusija zapevala Indiru Radić, pa oduševila balkan (VIDEO)
Sport

HIT NAD HITOVIMA! Borusija zapevala Indiru Radić, pa oduševila balkan (VIDEO)

BONUS VIDEO:

#Ružica Sokić #glumica Ružica Sokić #glumica #VIP #Ružica Sokić majčinstvo
Komentari 0
ВЕЛИКО ОРБАНОВО УПОЗОРЕЊЕ БРИСЕЛУ! "Ако дирнете руску имовину, рат је неизбежан"

VELIKO ORBANOVO UPOZORENJE BRISELU! "Ako dirnete rusku imovinu, rat je neizbežan"