Ružica Sokić, jedna od najpopularnijih diva našeg glumišta, preminula je 2013. godine i sahranjena je u Aleji zaslužnih građana u Beogradu u prisustvu brojnih kolega.

Za Ružicom je najviše patio njen suprug, Miroslav Lukić, s kojim je 30 godina bila u srećnom braku. On je preminuo 2022, u 91. godini.

Par je dugo uživao u skladu, dece nisu imali, a Ružica nikad nije krila razlog. Foto: D. Mišić

Kako su domaći mediji pisali pre nekoliko godina, glumica se majčinstva odrekla iz želje da bude slobodna.

Rođena je 14. decembra 1934. godine u Bregalničkoj ulici broj 244 u Beogradu, od majke Vukosave i oca Petra Sokića, uglednog trgovca i suvlasnika lista Pravda.

Već od detinjstva suočavala se sa nedaćama. Nakon okupacije zemlje od strane Nemačke, Ružičin otac bio je osuđen na smrt, ali je ipak oslobođen i uspeo je da se vrati u Beograd, gde su mu ipak oduzeta sva građanska prava.

Glumica je više puta isticala da je ovaj period detinjstva za nju bio tragičan, i da agonijama kroz koje je njena porodica prolazila tih godina nije bilo kraja.

- Kada je došlo oslobođenje, bilo je stvarno strašno, tako da mi je taj period detinjstva bio tragičan. Tata ništa nije radio, nije mogao da se zaposli. U trosoban stan ubacili su nam porodicu nekog frizera jer je to bila ruska formula stanovanja - ispričala je Ružica u intervjuu za Story 2006. godine. Foto: N.Fifić

- Ti ljudi iz sela Rušnja maltretirali su nas, naročito mog oca, koji je zbog verbalnog delikta bio prokažen i zatvaran. Čak su i mene saslušavali, ali nisam dozvolila da mržnja nikne u mom biću. Nikoga ne mrzim, pa ni te ljude koji su mi uništili život - istakla je glumica jednom prilikom.

BONUS VIDEO: