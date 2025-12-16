Prema navodima iz policijskih izvora u Los Anđelesu, poznati filmski reditelj Rob Rajner i njegova supruga Mišel Singer Rajner pronađeni su mrtvi u svojoj kući. Okolnosti njihove smrti okarakterisane su kao sumnjive, a slučaj je opisan kao „očigledno ubistvo“.

U okviru istrage,na ispitivanje je priveden njihov sin Nik Rajner, koji je potom sproveden u pritvor.

Iako policija još nije zvanično potvrdila hapšenje Nika Rajnera, zatvorska evidencija pokazuje da je priveden u nedelju uveče. Dan kasnije prebačen je u zatvor u Los Anđelesu. Kako navode isti izvori, sud mu je odredio kauciju u iznosu od četiri miliona dolara. Foto: Profimedia

Nik Rajner i njegov životni put

Nik Rajner se i sam okušao u filmskoj industriji. Najzapaženiji projekat na kojem je radio jeste film "Being Charlie" iz 2016. godine, koji prati život mladog zavisnika na društvenoj margini. Scenario je delimično nastao na osnovu njegovih ličnih iskustava, dok je režiju potpisao njegov otac, Rob Rajner. Ipak, Nik je kasnije izjavio da film nije predstavljao njegovu životnu misiju i da je od filmske karijere odustao.

Borba sa zavisnošću i godine bez doma

Problemi sa zavisnošću počeli su još u tinejdžerskom dobu. Prvi put je upućen na lečenje sa oko 15 godina, a tokom života, kako je sam govorio, prošao je čak 17 rehabilitacionih programa. Jedan od najtežih perioda njegove prošlosti odnosi se na vreme kada je bio beskućnik i živeo na ulicama različitih saveznih država.

Foto: Profimedia

"Bio sam beskućnik u Mejnu. Bio sam beskućnik u NJu DŽerziju. Bio sam beskućnik u Teksasu. Spavao sam na ulici. Provodio sam nedelje na ulici. Nije bilo nimalo lako" – rekao je Nik.

Kako je naveo, takav način života bio je posledica njegove odluke da odbije povratak na rehabilitaciju.

Povratak porodici i pokušaj novog početka

Nakon poslednjeg lečenja, sa 19 godina, Nik se vratio porodičnom domu i, prema sopstvenim rečima, nastojao da ostane „čist“.

Porodica Rajner se nakon tragedije oglasila saopštenjem:

"Sa dubokom tugom objavljujemo tragičnu smrt Mišel i Roba Rajnera. Srce nam je slomljeno zbog ovog iznenadnog gubitka i molimo za privatnost u ovim neverovatno teškim trenucima".

Nakon smrti oca, javnosti se obratila i njegova usvojena ćerka Trejsi Rajner, vidno potresena događajem.

Foto: Profimedia

"Dolazim iz najbolje porodice na svetu. Ne znam šta da kažem. U šoku sam" – izjavila je Trejsi.

Porodica Roba Rajnera

Rob Rajner je imao četvoro dece: Trejsi Rajner, DŽejka Rajnera, Nika Rajnera i Romi Rajner. Trejsi je usvojena tokom njegovog braka sa prvom suprugom, glumicom Peni Maršal, sa kojom je bio u braku od 1971. do 1981. godine.

Nakon razvoda, Rajner se oženio Mišel Singer Rajner, sa kojom je dobio još troje dece.

Trejsi Rajner je izgradila glumačku karijeru, DŽejk Rajner se bavi muzikom, Nik je poznat kao glumac i pisac, dok je Romi Rajner aktivna kao izvođačica i vizuelna umetnica.

BONUS VIDEO: