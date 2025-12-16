Nakon obaranja drona u Crnom moru, turski predsednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je da Ankara upozorava i Rusiju i Ukrajinu na akcije koje bi mogle predstavljati pretnju pomorstvu u Crnom moru.
- Nedavni međusobni napadi predstavljaju ozbiljnu pretnju pomorskoj plovidbi u Crnom moru. Napadi usmereni na komercijalne i civilne brodove nisu u korist nikome. Uputili smo jasna upozorenja obema stranama u vezi sa ovim pitanjem - citirao je Erdogana list "Dejli Sabah".
Predsednik je dao odgovarajuću izjavu u utorak na događaju kojem su prisustvovali turski diplomati u Ankari.
U ponedeljak uveče, tursko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su borbeni avioni F-16 turskog ratnog vazduhoplovstva oborili dron koji se približavao vazdušnom prostoru zemlje iz Crnog mora. Prema Ministarstvu odbrane, dron je izgubio kontrolu.
Pročitajte još
Turske snage su ga uništile iz bezbednosnih razloga.
(Kurir/Interfaks)