Nakon obaranja drona u Crnom moru, turski predsednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je da Ankara upozorava i Rusiju i Ukrajinu na akcije koje bi mogle predstavljati pretnju pomorstvu u Crnom moru.

- Nedavni međusobni napadi predstavljaju ozbiljnu pretnju pomorskoj plovidbi u Crnom moru. Napadi usmereni na komercijalne i civilne brodove nisu u korist nikome. Uputili smo jasna upozorenja obema stranama u vezi sa ovim pitanjem - citirao je Erdogana list "Dejli Sabah".

Foto: Profimedia

 

 

Predsednik je dao odgovarajuću izjavu u utorak na događaju kojem su prisustvovali turski diplomati u Ankari.

U ponedeljak uveče, tursko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su borbeni avioni F-16 turskog ratnog vazduhoplovstva oborili dron koji se približavao vazdušnom prostoru zemlje iz Crnog mora. Prema Ministarstvu odbrane, dron je izgubio kontrolu.

Turske snage su ga uništile iz bezbednosnih razloga.

(Kurir/Interfaks)

