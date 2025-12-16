Automobil pevača Svetozara Igića ponovo je bio meta nepoznatih počinilaca, koji su drugi put u kratkom periodu pokušali da ukradu njegovog "juga".

Kako je Igić objavio na društvenim mrežama, vozilo je obijeno, ali lopovi ni ovog puta nisu uspeli da ga upale. Foto: Instagram printskrin/svettozarr

- Iskreno, ovaj moj "jugo" mi je mnogo više od običnog auta i stvarno sam emotivno vezan za njega. Zato me je ponovni pokušaj krađe baš uzdrmao. Ne mogu da shvatim zašto ljudi rade tako nešto i kakvo zadovoljstvo vide u tome. Pored svega, zahvalan sam što ni ovog puta nisu uspeli u svojoj nameri da ga odvezu.

Automobil je nakon intervencije nadležnih službi prevezen radi dodatnog obezbeđivanja, a Igić je najavio da će vozilo ubrzo biti sređeno i dodatno zaštićeno.

