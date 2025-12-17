Glumac Mima Karadžić ispričao je anegdotu kada ga je pre par dana zaustavila policija.

Naime, on je u "Smartu" vozio dve koleginice koje su delile sediše, sedeći jedna drugoj u krilu.

Nakon što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio.

- Pre neko veče sam u Smartu, pošto to vozim po gradu, vozio dve moje koleginice. Vozim, njih dve jedna drugoj u krilu i zaustavlja nas policija. I ovaj gleda i kaže mi: "Mima, dve dame na jednom sedištu". Brate, šta da kažem, rekoh idem u kafanu, a on mi kaže: "Da sam Mima Karadžić i ja bih to isto radio" - ispričao je za "Grand". Foto: ATA images/A. Ahel

Inače, nedavno je glumac Mima Karadžić privukao veliku pažnju na koncertu Nenada Kneževića Kneza u Beogradu, kada se pojavio u društvu zgodne brinete.

Mima je nedavno govorio o svom neuspelom braku.

- Bio sam u braku sa jednom divnom ženom sa kojom sam 1992. godine imao svadbu za pamćenje. Mnogima je bilo čudno što o tome nisam govorio, a moj rezon je taj da ona kao osoba koja nije javna ličnost i koja je posle mene zasnovala novi život nije dužna da nailazi na bilo kakve informacije o sebi u medijima koje bi iznosio njen bivši muž - rekao je glumac nedavno i dodao:

- Imao sam tu sreću da sam nekoliko puta u životu doživeo tu veliku i pravu ljubav. Nije mi bio potreban papir da bih im pokazao da ih stvarno volim, prosto smatrao sam da to ne bi te ljubavi učinilo većim i boljim - ispričao je Mima tada za "Bazar".

