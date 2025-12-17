Scena iz legendarog filma "Maratonci trče počasan krug", u kojoj Kristna (Seka Sablić) i Đenka (Bora Todorović) vode ljubav pored jezera, postala je jedna od kultnih u domaćoj kinematografiji. Seka je svojevremeno otkrila kako je izgledalo snimanje ovih kadrova.

Foto: ATA images

- Nije mi bilo neprijatno da sa Borom snimim tu scenu intimnog odnosa, naprotiv, uradili smo je sa lakoćom! U to vreme mnoge moje kolege uveliko su snimale intimne scene u kojima su bili goli i vodili ljubav. Radili su to potpuno uverljivo, tako da ni nama dvoma uopšte nije bilo neprijatno da i sami odglumimo tako nešto - rekla je Seka Sablić tada za "Hit Informer".

Pre scene samog vođenja ljubavi, Seka pliva u jezeru dok je Bora sa obale snima i govori joj: "Kupačice moja". Foto: V. Novačić, RTS printskrin

Legendarna glumica otkrila je da je prehlađena snimala te kadrove.

- Bila sam mnogo bolesna u trenutku kada smo radili tu scenu pored jezera i u vodi. Posle snimanja sam završila u bolnici - prisetila se Seka.

Evo šta joj je najteže palo tokom snimanja

Seka se osvrnula i na priče da Bora i ona zbog te iste scene 30 godina nisu razgovarali. Dugo se u glumačkom svetu prepričava trač kako se navodno Todorović u "Maratoncima" malo zaigrao i uživeo u akciju sa svojom koleginicom.

- Najteže mi je palo kada me je Borin sin Žika pitao da li je istina da sam zbog toga bila ljuta na njegovog oca. Odgovorila sam mu da se na Boru nikada nisam naljutila. Naprotiv, nas dvoje smo baš bili bliski. Jedno vreme smo se zajedno sa Gagom Nikolićem zajedno provodili na brodu na Savi. Normalno je da se tokom života ljudi u nekom trenutku malo razdvoje i da svako ode na svoju stranu, zbog porodice, posla ili čega već. To se desilo i sa mnom i Borom, ali nikada nismo bili u svađi - objasnila je glumica.