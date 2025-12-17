Vozač šlep službe (pauk) sa Floride uhapšen je i optužen za ugrožavanje deteta nakon što je vukao automobil u kojem se nalazila četvorogodišnja devojčica, koja je potom iskočila iz vozila u pokretu. Čitav dramatičan događaj snimljen je nadzornim kamerama, izveštava "ABC News".

Dramatičan incident ispred restorana

Foto: Jutjub printskrin/ABCNews

Incident se dogodio u nedelju ispred "Bistro Creole" u Sanrajzu. Otac devojčice rekao je policiji da je bio u lokalu kada je video "pauka" kako vuče njegov automobil. Odmah je istrčao i počeo da lupa po prozoru kamiona kako bi upozorio vozača, 34-godišnjeg Serhija Suareza, da mu je ćerka u vozilu. Prema izveštaju o hapšenju, vozač ga je ignorisao i nastavio da vozi.

Devojčica pala na kolovoz

Očajni otac je trčao za kamionom, kada je, prema izveštaju, "primetio da mu je ćerka ispala iz vozila na kolovoz". Otac je uleteo u saobraćaj da zgrabi dete i odnese ga na sigurno. Devojčica je zadobila lakše, površinske povrede ruku i desne potkolenice i odvedena je u bolnicu na lečenje.

Hapšenje i suprotstavljene izjave

Policija je kontaktirala službu za vuču, nakon čega se Suarez vratio na mesto događaja sa automobilom, gde je odmah uhapšen. Rekao je policajcima da nije proverio da li je neko u vozilu pre vuče i da je nastavio da vozi uprkos tome što mu je otac lupao po prozoru "jer se plašio da bi čovek mogao postati agresivan".

Foto: Jutjub printskrin/ABCNews

Suarez je takođe tvrdio da je dobio više poziva od svoje kompanije, "All-Ways Towing", u kojima je obavešten da je dete u automobilu. Izjavio je da je zaustavio kamion i proverio vozilo, ali da potom navodno nikoga nije pronašao unutra.

Optužbe i suđenje

Serhio Suarez je optužen za ugrožavanje deteta bez nanošenja teških telesnih povreda, što je krivično delo trećeg stepena na Floridi. Pušten je uz kauciju od 10.000 dolara. U izveštaju o hapšenju se navodi da njegovi postupci "predstavljaju krivični nemar i pokazuju bezobzirno nepoštovanje bezbednosti maloletnika, što je direktno rezultiralo povredom deteta". Foto: Jutjub printskrin/ABCNews

Na sudskom ročištu u ponedeljak, Suarezov advokat je tvrdio da je njegov klijent tri puta proverio vozilo pre nego što ga je vuče. Međutim, sudija je primetio da video-snimci incidenta pokazuju suprotno i da je sam Suarez "priznao da nije pogledao vozilo".