Međutim, jedno vreme pojedine izjave Aleksandre Prijović navele su javnost da posumnja u skladan odnos svekrve i snahe. Aleksandra je nedavno istakla da joj nije svejedno što njen uspeh konstantno pripisuju Breni i Filipu.

- Koleginicama je mnogo veći problem moj brak nego karijera. Mislim da bi sve uspehe mogle da mi oproste i pređu preko njih, ali što sam se udala za njega, to nikako. Nekad ispada da bez Filipa i Brene ne bih ni uspela. Akcenat je uvek na njemu, bez obzira na to što sve pesme i spotove sama finansiram - govorila je Prijovićeva.

"Volela bih da postignem sve što je ona postigla" 

Onda je u razgovoru za "IDJTV" istakla da joj Brena nije svekrva.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

- Moram, pre svega, da kažem da meni nije svekrva Lepa Brena, već Filipova majka Zorica - poručila je pevačica. 

Ova izjava pokrenula je sumnje da Prija i Brena nisu u dobrim odnosima. Ipak, Aleksandra je glasinama stala na put i dodala kako je Brena sjajna žena.

Foto: ATA images, Profimedia

 

- Brena je jedna divna žena koja brine o porodici i mnogo je dobar čovek ‒ dodala je Aleksandra i istakla da sa Brenom i Bobom ima divan odnos.

Jednom prilikom za Story magazin je rekla:

- Volela bih da postignem sve što je ona postigla, da imam sjajnu karijeru i budem najbolja majka na svetu. Brena je zaista pravi primer za to. Određene žrtve moraju da postoje, ali samo u pojedinim trenucima, ne tokom cele karijere ili života. Dragoceni su svi saveti koje mi daje i za sada ih dobro sledim - govorila je pevačica. 

