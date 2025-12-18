Pevačica Ina Gardijan uskoro će se poroditi i podariti dete zgodnom Danilu, koga vešto krije od očiju javnosti.

Kako je nedavno otkrila muzička zvezda, u objavi na društvenoj mreži Instagram, sa nestrpljenjem čekaju devojčicu. Foto: ATA images/A. Ahel

Da je novembar doneo najviše radosti u životu Ine Gardijan i sama pevačica je potvrdila, objavivši fotografiju ruke na kojoj je dijamantski prsten. Foto: Instagram printskrin/inagardijan

Oglasila se posle veridbe

- Najlepši novembar u životu - napisala je Ina Gardijan uz niz emotivnih fotografija sa svojim partnerom, a čini se da romatična veridba usledila na egzotičnoj destinaciji. Foto: Instagram printskrin/inagardijan

Inače, njen izabranik Danilo Jovanović je iz Srbije, a pre više od 10 godina preselio se u Ameriku i od tada živi na relaciji. Neko vreme živeo je na Floridi, u Majamiju, gde i dalje često provodi vreme.

Iz bogate je porodice, voli putovanja i obišao je mnoge zemlje. Foto: ATA images/S. Tomašević

Ina Gardijan o Dušku Tošiću

Ne tako davne 2023. godine "Informer" je pisao kako je Ina Gardijan navodno uplovila u ljubavnu vezu sa Duškom Tošićem koji je tada bio u braku sa pevačicom Jelenom Karleušom, što je ubrzo demantovala i sama JK.

Pričalo se da je atraktivna brineta bila umešana u brak, ali je pop diva brzo demantovala navode i stavila tačku na priču nazvanu "prazna". Foto: ATA images/A. Ahel

Dve godine pre izbijanja tog skandala, Ina Gardijan je u emisiji "Kontra šou" otkrila da je dobila pretnje od jedne koleginice.

- Ne mogu da kažem, ako progovorim, biće veselo, ali sada ne smem. Bilo je par nekih ljudi, ali ovo što mi se sada desilo zaista je neverovatno. Ne biste verovali od koje osobe je to. Dobila sam poruke pretnje od žene jedne, ima i ona duge noge, bavi se muzikom... Samo ću to reći.

- I dan-danas sam u šoku, ne mogu da verujem da neko sebi takve stvari dozvoljava. Rekla mi je da neću nigde više moći da pevam, glupost neka, ne bih da se spuštam na taj nivo. Mogla sam u startu da odreagujem, ali ne želim da se bavim tim stvarima, iskulirala sam samo - izjavila je tada Ina, ne navodeći o kojoj je pevačici reč. Foto: ATA images/A. Ahel

Međutim, prošle godine Ina je ipak imala šta da kaže na tu temu, pa je tako dala odgovor na pitanje novinara da li se čula sa Duškom Tošićem nakon razvoda.

- Ne komentarišem, to je njihova stvar. Nije mi se javio, nema potrebe da mi se javlja - istakla je pevačica pa spomenula pop divu. Foto: ATA images/A. Ahel

- Rekla sam da Karleuša treba da mi bude zahvalna jer ja nisam osoba koja će nekoga komentarisati na ružan način, želim da neke stvari zadržim za sebe. NJene loše komentare sam podnela lako, kako mogu da ih podnesem? Ona je takva, kakva je... NJoj na obraz! Meni je to na neki način ružno. Ja njene pesme pevam na svojim nastupima - zaključila je Ina za "Republiku". Foto: ATA images/A. Ahel

Podsetimo, Ina je pevala na Duškovoj i Jeleninoj proslavi deset godina braka koju su obeležili 2016. godine, u jednom prestoničkom restoranu na Senjaku.

