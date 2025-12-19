Brojne njegove kolege, prijatelji i saradnici došli su tada da se oproste i isprate ga na večni počinak, a među njima je bio i Sejo Kalač.

Kalača ne viđamo često u javnosti, a sada je dao kratak intervju u kom je progovorio o periodu dok je sarađivao sa Sašom Popovićem.

Sejo je otkrio kakav su mu savet Brena i Saša dali, a on ih je poslušao. Pevač je ranije, na početku karijere, bio poznat po kovrdžavoj kosi, a sada je na pitanje gde su kovrdže vremenom nestale, otkrio istinu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bato Sisic (@bato_sisic)

- Saša Popović i Lepa Brena su mi rekli: "Bolje bi ti bilo da izravnaš kosu". To je bilo na Grandu, kao to više priliči pevaču nego ona moja frćkava kosa - rekao je Sejo Kalač kroz smeh i dodao:

- Sve pevačice su mi zavidele zbog kose. Govorile su da sve idu kod frizera da se "frćkaju", a ja imam takvu kosu prirodno. Zaista je moja kosa bila jako neobična, ali sticajem okolnosti izravnao sam je kod jednog profesionalnog frizera koji je radio na Grandu. Otkako sam izravnao kosu tom nekom kiselinom, dva sata se to radilo, od tad mi se kosa više nije frćkala - izjavio je Sejo Kalač za Batu Šišića.

