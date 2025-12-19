Slava Sveti Nikola danas se obeležava u domovima širom Srbije, pa tako i među brojnim poznatim ličnostima. Svetlana Ceca Ražnatović ovaj veliki praznik za svoju porodicu tradicionalno slavi u vili na Dedinju, u krugu najbližih, ali i prijatelja koji svake godine dolaze u velikom broju.

Rodići su došli na Dedinje noseći poseban brojne poklone u rukama.

Bili su raspoloženi, a na pitanje novinara šta se očekuje na trpezi kod Cece i kakav je domaćica, Danijela Rodić je kratko rekla:

- Sve! Odlična je domaćica.