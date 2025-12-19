Slava Sveti Nikola danas se obeležava u domovima širom Srbije, pa tako i među brojnim poznatim ličnostima. Svetlana Ceca Ražnatović ovaj veliki praznik za svoju porodicu tradicionalno slavi u vili na Dedinju, u krugu najbližih, ali i prijatelja koji svake godine dolaze u velikom broju.

Rodići su došli na Dedinje noseći poseban brojne poklone u rukama.

Bili su raspoloženi, a na pitanje novinara šta se očekuje na trpezi kod Cece i kakav je domaćica, Danijela Rodić je kratko rekla:

- Sve! Odlična je domaćica.

 

TUŽNE VESTI! Preminuo bivši fudbaler Crvene zvezde
Sport

TUŽNE VESTI! Preminuo bivši fudbaler Crvene zvezde

"VLADIMIRE, ZAŠTO STOJIŠ NA PRAGU? UĐI U KUĆU" Putin ismejao Zelenskog zbog snimka kod Kupjanska - "On je umetnik, i to talentovan"
Planeta

"VLADIMIRE, ZAŠTO STOJIŠ NA PRAGU? UĐI U KUĆU" Putin ismejao Zelenskog zbog snimka kod Kupjanska - "On je umetnik, i to talentovan"

#Svetlana Ceca Ražnatović #Ceca #Ceca vesti #Ceca slava #Nikoljdan #Sveti Nikola #slava Sveti Nikola #Sveti Nikola 2026 #Ceca slava Sveti Nikola #VIP #Rodići #porodica Rodić #Danijela Rodić
Komentari 0
КВОТЕ "ПАДАЛИЦЕ": Кладионице помажу и ове суботе

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove subote