NJegov hit po kojem je i postao poznat neki su proglasili "literarnom pornografijom", ali skoro i da ne postoji ljubitelj narodne muzike koji bar jednom nije zapevao "mali mrav, mali mrav, u nedrima nesto, moram da ga nađem da menjamo mesto".

Foto: Đani Goli

Ovaj pevač nije pripadao samom vrhu estrade, ali se izdvojio upornošću i šarmom zabavljača. Rođen je u Kraljevu i u tom gradu bio je poznat kao kafanski čovek, ali i veliki čovekoljubac - nastupio je na više od 1.000 dobrotvornih koncerata. Pevao je i sarađivao s najvećim zvezdama narodne muzike. U rodnom gradu je 2008. godine i umro - u kafani.

- Pamtim, kako ne pamtim. Desilo se uveče, tačnije noću, oko dva sata posle ponoći. Tomislav je došao iz jedne kafane gde je bila muzika. Naručio je pivo i porciju pršute, popio je gutalj i pao je - ispričao je svojevremeno gazda Čeda, vlasnik kafane za "Kurir" i nastavio:

- Nisam bio tu, bio sam kod kuće. U kafani je bila konobarica. Ona ga je pronašla. Pozvala me je i odmah sam došao. Srce ga je izdalo. Pao je tu na pod. Čekali smo da dođe policija, kao i lekari iz bolnice - seća se Čeda. Foto: Z. Perić

On pevača pamti po dobrom, a kako kaže, poznavao ga je od malih nogu.

- Bio je naš gost i prijatelj. Znali smo se iz detinjstva. Pamtim ga kao dobrog čoveka i dobrog muzičara. Znate, nije on uvek bio u Kraljevu, on je povremeno dolazio i kad dođe, odsedao je ovde. Voleo je da dođe sam, i to kasno posle dvanaest. Voleo je da se osami. Poručivao je meze, pršutu, sir, a od pića je voleo pivo. Nije nikada pevao. Ovde je imao svoj mir. Odličan i dobar, ali pri alkoholu nije bio najbolji. Bio je pošten, nije nikog prevario. Cenili su ga - istakao je Čolovićev prijatelj.

U gazda Čedinoj kafani je stajala i fotografija Tomislava Čolovića, i to iznad stola gde je preminuo.

- Tri-četiri godine je posle njegove smrti iza stola stajala njegova fotografija. Tada su dolazili i njegova bivša žena, sinovi, pa su rekli da će doći ponekad, ali nikad više nisu došli. Dugo smo se znali Tomislav i ja, čak i njegovog brata poznajem. Tad se prvi put desilo da neki gost umre za stolom. Ali kafana je bila njegov život, on je ceo život proveo u kafani. Volim da slušam njegove pesme, ali ne znam da pevam, bio sam u podrumu kad je bog sluh delio - zaključio je on. Foto: Arhiva Novosti

Tomislav Čolović umro je 9. februara 2008. godine. NJegovi sinovi nasledili su njegov muzički dar. Aleksandar je 12 godina svirao bubnjeve u bendu Ace Pejovića, a sada prati DŽenana Lončarevića, dok je Milan član orkestra Aleksandra Sofronijevića i oženjen je zvezdom "Granda" Radom Sarić, s kojom ima sina.

