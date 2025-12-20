Dvostruko ubistvo holivudskog para Roba Rajnera i Mišel Rajner šokiralo je svetsku javnost,.

Za ovaj brutalan čin zvanično je optužen njihov sin Nik Rajner, a sada su isplivali novi detalji o njemu.

Nikovu prošlost odlikuju nasilnički ispadi, a u snimak podkasta iz 2018. priznao je da je uništio dom roditelja u napadu bisa izazvanog drogom, piše Page Six. Foto: Profimedia

Nasilni ispad iz prošlosti

Gostujući 2018. u podkastu "Dopey", Nik se prisetio incidenta kada je postao nasilan dok je bio "izolovan" u gostinjskoj kući svojih roditelja, pod uticajem metamfetamina. "Razbio sam sve u svojoj gostinjskoj kući", ispričao je tada.

"Nije to neka priča. Potpuno sam se raspao od stimulansa - mislim da je bio kokain i nešto drugo - i bio sam budan danima", dodao je 32-godišnji Nik. "Počeo sam da udaram po stvarima u svojoj gostinjskoj kući." Scenarista je otkrio kako je njegov nasilni ispad "počeo s televizorom", a zatim je "prešao na lampu". Foto: Profimedia

"Sve u gostinjskoj kući je uništeno", prisetio se. Na pitanje voditelja da li je doslovno udario televizor, odgovorio je: "Da. Doslovno sam udario televizor." Iako nije mogao da se seti da li se posekao na staklu, rekao je da iza njegovog besa "nije bilo logike", osim što je bio "ljut što su mu roditelji rekli da 'mora da ode'."

Stravično otkriće u porodičnom domu

Pomenuti intervju ponovo je postao aktuelan nakon što su Nikovi roditelji pronađeni mrtvi u nedelju. NJihova tela pronašla je ćerka Romi (28), a navodno su im grkljani bili prerezani.

Nik je uhapšen već u ponedeljak, 15. decembra, pod optužbom za ubistva. Trenutno se nalazi u pritvoru u kaznenoj ustanovi Twin Towers u Los Anđelesu, bez mogućnosti plaćanja kaucije. Foto: Profimedia

Dugogodišnja borba sa zavisnošću

Nik Rajner godinama se otvoreno borio sa zavisnošću od droge, još od tinejdžerskih dana, a bio je poznat i po nasilnom ponašanju. "Ovo nije prvi put da je njihov sin bio nasilan", rekao je dugogodišnji komšija žrtava ekskluzivno za The Post. "Znam za još jedan incident pre nekoliko godina s Nikom, ali neću reći više od toga. Samo nikad nisam mislio da će doći do ove tačke."

Komšija je dodao kako su se Nik i njegovi roditelji "godinama svađali" oko njegovog odlaska na rehabilitaciju, ali da se on "najduže borio sa svojim demonima". U međuvremenu, izvori su za Page Six otkrili da je Nik "mrzeo sebe jer nije bio talentovan, plodan ili voljen" kao njegov otac Rob i deda Karl Rajner. Foto: Profimedia

Rob i Mišel Rajner imali su i sina DŽejka (34). Slavni reditelj takođe je usvojio ćerku Trejsi Rajner tokom braka sa svojom prvom suprugom, Peni Maršal.

