Prema podacima nemačke kompanije "Bitkom", svaki građanin kod kuće ima oko osam fascikla u kojima arhivira dokumente.
Dobra vest je da ne morate zauvek čuvati svaki račun i da je digitalna kopija dovoljna za mnoge stvari.
Ali dokumenti koje treba čuvati u originalu doživotno su:
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Krštenica
- Venčani/razvod braka ili ako postoji dokument kojim vas Crkva razrešava braka
- Testament, potvrda o nasledstvu, smrtovnica članova porodica
- Medicinski nalaz
- Potvrda o obuci, potvrda o završetku školovanja, referenca posla
- Dokumenti za obračun penzije
- Broj socijalnog osiguranja
- Dokaz o vlasništvu kuće
- Polisa životnog osiguranja
Postoje dokumenti koji su važni i moraju se čuvati određeno vreme, nakon čega se mogu baciti, piše "Feniks" magazin.
Ugovor o radu: Čuvajte ga do sledećeg posla, nakon toga je dovoljna digitalna kopija.