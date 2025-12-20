Prema podacima nemačke kompanije "Bitkom", svaki građanin kod kuće ima oko osam fascikla u kojima arhivira dokumente.

Dobra vest je da ne morate zauvek čuvati svaki račun i da je digitalna kopija dovoljna za mnoge stvari.

Ali dokumenti koje treba čuvati u originalu doživotno su:

  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Krštenica
  • Venčani/razvod braka ili ako postoji dokument kojim vas Crkva razrešava braka
  • Testament, potvrda o nasledstvu, smrtovnica članova porodica
  • Medicinski nalaz
  • Potvrda o obuci, potvrda o završetku školovanja, referenca posla
  • Dokumenti za obračun penzije
  • Broj socijalnog osiguranja
  • Dokaz o vlasništvu kuće
  • Polisa životnog osiguranja

Postoje dokumenti koji su važni i moraju se čuvati određeno vreme, nakon čega se mogu baciti, piše "Feniks" magazin.

Ugovor o radu: Čuvajte ga do sledećeg posla, nakon toga je dovoljna digitalna kopija.

