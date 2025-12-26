Pevačica Vesna Zmijanac (68) večeras se prvi put pojavila u javnosti nakon što su joj ugradili 3 stenta. Izašla je iz bolnice 15. decembra, a večeras ima nastup u Skadarliji u Beogradu.

FOTO: Ata M.M.

Pevačicu su pridržavali dok je dolazila do lokala u kojem će pevati, a onda je otkrila kako se oseća:

- Jesam, jesam dobro sam, srce sam operisala pre 3 godine, ali mora da se ide stalno na kontrole. Svaki put kad ja idem na kontrolu oni smisle da sam se opet operisala, a ustvari nije ništa strašno. Doktor mi govori da ne smem da pušim, da radim, da jedem, mislim...a ja ne poštujem ništa od toga.

- Godina je bila radna. Ja ne umem da mirujem, mogu 7 dana, ali posle ne znam šta bih sa sobom. Volim narod, volim da sam u gužvi, ne mogu da se smirim - rekla je Vesna i otkrila kako provodi praznike, ali i da li će zvati Nikoliju i Relju na svoj koncert u Areni. FOTO: Ata M.M.

- Neće praznici biti radni, Božić provodim s porodicom. Nikolija sve zna da sprema, nije me nadmašila, ali je tu. Samo da mi je zdravlje dobro, sve drugo ću lako. Nisam razgovarala sa Nikolijom da mi bude gost na koncertu, ali biće svi tamo. Ja ću Relju da zovem, znam da on neće, ali biće pozvan - otkriva pevačica i dodaje:

- Moja muzika je najmodernija još uvek, moja publika je od 7 do 77, tako da ja nemam problem. U ovoj godini mora da bude Arena, pa Zetra - kaže Vesna i otkriva:

- Zorica Marković me stalno pita kad ću da spremam sataraš. To je uglavom leti - otkrila je pevačica, a o čemu je još pričala pogledajte u videu koji se nalazi u okviru teksta.

Ugradili joj stentove

Podsetimo, intervencija je sprovedena zbog hitnosti njenog stanja.

- Vesni Zmijanac su danas, zbog stanja u kom se nalazila, lekari morali da urade intervenciju. Tom prilikom joj je ugrađeno tri stenta koji otpuštaju lek - rekao je izvor za medije i dodao je pevačica imala ozbiljno suženje, odnosno začepljenje na jednom od najvažnijih krvnih sudova srca, glavnom stablu leve koronarne arterije.