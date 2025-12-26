Reditelj filma "Dara iz Jasenovca", Predrag Gaga Antonijević, jedan je od retkih ljudi sa ovih prostora koji su uspeli da osete glamur Holivuda.

Foto: Milena Anđela

Antonijević je u Los Anđelesu gde živi i radi više od 30 godina upoznao mnoge svetske zvezde, a sa mnogima je postao i prijatelj.

Jedan od njih je i Silvester Stalone čuven po ulozi Ramba u istoimenim filmovima.

Gaga se prisetio njihovog susreta koji ni po čemu nije bio običan i koji će mu zauvek ostati u sećanju.

Foto: Profimedia

- Jednog dana me je pozvao Silvester i rekao: "Dobar dan. Da li možete da dođete kod mene kući?" Nisam ga lično poznavao i mislio sam da me zove u vezi s nekim filmom. Otišao sam kod njega, a on mi je kazao da želi da mi ispriča detalje svog odnosa sa njegovim dugogodišnjim telohraniteljom Vojom Govedaricom, koji se oprobao i kao glumac u Americi. Čuo je da sam poznati reditelj u Srbiji, pa je hteo da mi ispriča detalje prekida saradnje sa Vojom. Nadao se da ću o tome pričati medijima u Srbiji ne bih li narušio Goverdaričinu reputaciju. Sedeo sam u fotelji i pio vino, a on je sve vreme nervozno šetao po sobi i pričao istoriju njihovog odnosa. Ne mogu da ulazim u detalje šta mi je sve ispričao, ali to je bio cirkus. Voja mi je drag prijatelj i glumio je u mom filmu "Trka za novcem" (2002), tako da nikad nikome nisam otkrio to što mi je Stalone ispričao - ispričao je Antonijević.

(Informer)

BONUS VIDEO: