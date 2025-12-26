Na konferenciji za medije posle ove utakmice, Jokić se našao u situaciji u kojoj se nađe svaki put u ovo doba godine.

Taman kada je mislio da je završio obraćanje novinarima, jedan od njih je rešio da mu čestita Božić. Američki novinari nikako da nauče da Jokić Božić slavi 7. januara, a Nikola se već umorio od objašnjavanja, pa je snimak njegove reakcije postao pravi hit na internetu.

DŽoker se samo nasmejao, te je uzvratio čestitke, vidno umoran od objašnjavanja koje traje od kada je stigao u NBA ligu.

BONUS VIDEO: