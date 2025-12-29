Putin je to izjavio dan nakon razgovora s američkim predsednikom Donaldom Trampom o izgledima za mirovni sporazum u Ukrajini. Govorio je i na sastanku u Kremlju, koji se prenosio na televiziji, s visokim vojnim zapovednicima i Andrejem Belousovim, ministrom odbrane.

General-pukovnik Mihail Teplinski, zapovednik ruske vojne grupe Dnjepar, rekao je Putinu da se ruske snage približavaju gradu Zaporožje, koji je pre rata imao preko 700.000 stanovnika.

Šira Zaporiška oblast, čijih oko 75 posto trenutno kontroliše Moskva, jedna je od četiri ukrajinske pokrajine koje je Putin 2022. godine proglasio delom Rusije, što su Kijev i mnoge zapadne zemlje osudile kao nezakonito otimanje zemlje.

- Najnaprednije ruske jedinice nalaze se oko 15 kilometara od južne periferije grada Zaporožje - rekao je Teplinski Putinu. Foto: Profimedia

- Razumemo i svesni smo da neprijatelj koji se nalazi direktno nasuprot vama godinama priprema odbranu i znamo koliko je situacija tamo teška. Ali ipak, uspevate da izvršite zadatke s kojima se grupacija suočava - odgovorio mu je Putin, prenosi Jutarnji.

Šef Kremlja poručio je Teplinskiju da ne treba sada stati.

- U bliskoj budućnosti potrebno je nastaviti ofanzivu, zajedno s Istočnom grupacijom, kako bi se oslobodilo Zaporožje - rekao je Putin.

General Valerij Gerasimov, načelnik ruskog generalštaba, ranije je rekao Putinu da moskovske snage napreduju gotovo celom linijom fronta, dok su kijevske snage usredsređene na odbranu i pokušaje protivnapada. Foto: Profimedia Putin i Gerasimov

Gerasimov je izvestio da su ruske snage 2025. godine zauzele 6.640 kvadratnih kilometara teritorije u Ukrajini, uključujući 334 sela, te da je napredak u decembru bio najbrži ove godine.

Rojters nije mogao nezavisno da proveri ove izveštaje sa ratišta.

