Aleksandra je razgovarala sa medijima pre samog spektakla, te je tom prilikom otkrila detalje iz života o kojima se do sada nije znalo.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Pre svega otktrila je kako se oseća pred prvi koncert nakon pauze od godinu dana.

- Imam tremu više nego što sam očekivala, ceo dan mi nije dobro, osećam se kao da prvi put imam koncert. Toliko je vremena prošlo i posle svega onog lepog baš sam se posvetila i kući i deci i retko gde sam odlazila, ušla sam u neku rutinu, sada kada pomoslim da se sve vraća baš mi je frka, ali sam sigurna da će sve proći kao u Beogradu pred prvi koncert kada sam htela da padnem u nesvest, a posle je sve bilo odlično - rekla je Prija koja priznaje da se razočarala u ljude oko sebe.

Foto: ATA images

 

- Kada sam saznala da sam trudna 95% njih me je zaboravilo, jako sam bila tužna. Dok je svega bilo svi su bili tu, a onda mi je baš bilo teško - kaže folk zvezda pa dodaje:

- Pričala sam i sa nekim svojim starijim kolegama i rekli su mi da je sve to tako bilo i kod njih, kažu da se to sve dešava, da je to život, ali posle svega onako lepog kada sam trebala da budem najsrećnija u životu ja to nisam bila.

(Kurir)

PAO ALEKSANDAR LUKAŠENKO: Ovo je njegova prva reakcija (VIDEO)
Sport

PAO ALEKSANDAR LUKAŠENKO: Ovo je njegova prva reakcija (VIDEO)

CEO SVET JE OVO ČEKAO! Otkriveno kako je Nikola Jokić, da li su pukli ligamenti kolena i koliko će ga ova povreda koštati!
Sport

CEO SVET JE OVO ČEKAO! Otkriveno kako je Nikola Jokić, da li su pukli ligamenti kolena i koliko će ga ova povreda koštati!

BONUS VIDEO:

Pročitajte još

SVE PREMA ZASLUGAMA: Mitrović daje 100 novih otkaza na Pinku

SVE PREMA ZASLUGAMA: Mitrović daje 100 novih otkaza na Pinku

07:45

PROMENILA LIČNI OPIS: Kija više ne liči na sebe

PROMENILA LIČNI OPIS: Kija više ne liči na sebe

22:59

REKLA FAMILIJI Gde je Dajana Paunović odlučila da je sahrane

REKLA FAMILIJI Gde je Dajana Paunović odlučila da je sahrane

21:25

TRAGEDIJA DIVE SFRJ Na sahrani jedne poginula i druga sestra

TRAGEDIJA DIVE SFRJ Na sahrani jedne poginula i druga sestra

19:11

#Aleksandra Prijović #pevačica Aleksandra Prijović #pevačica #VIP
Komentari 0
"ТО СУ НАШЕ ПАРЕ" Драгослав Бокан за "Новости" раскринкао паролу блокадера којом покушавају да негирају резултате и успехе актуелне власти

"TO SU NAŠE PARE" Dragoslav Bokan za "Novosti" raskrinkao parolu blokadera kojom pokušavaju da negiraju rezultate i uspehe aktuelne vlasti